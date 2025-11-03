쉴 시간이 없다…질주하는 코스피 4180선 '돌파'

코스피가 4000선을 돌파하고 한동안 주춤거리던 코스피가 2% 가까이 상승하며 단숨에 4180선을 돌파했다.

코스피 지수가 장 초반 1% 넘게 상승하며 장중 기준 사상 최고치를 경신한 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2025.11.3 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피는 3일 전거래일 대비 78.83포인트(1.92%) 오른 4186.33을 기록했다.

투자자별로는 개인이 3979억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 3520억원과 234억원을 순매도했다.

업종별로는 전기·가스가 5.06% 올랐다. 또한 전기·전자도 3.06% 뛰었으며 증권도 2% 이상 오름세다. 반면 운송·창고는 2.24% 밀리고 있으며 건설, 섬유·의류 등은 1% 이상 빠지고 있다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 108,950 전일대비 1,450 등락률 +1.35% 거래량 10,983,735 전일가 107,500 2025.11.03 10:07 기준 관련기사 코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 "300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 테라·정관장도 특수 기대코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 1300원(1.21%) 오른 10만8800원에 거래됐다. 또한 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 597,000 전일대비 38,000 등락률 +6.80% 거래량 2,281,702 전일가 559,000 2025.11.03 10:07 기준 관련기사 코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close , HD현대중공업은 각각 6.62%, 5% 오르고 있으며 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,026,000 전일대비 47,000 등락률 +4.80% 거래량 135,246 전일가 979,000 2025.11.03 10:07 기준 관련기사 한화에어로, 3분기 영업이익 8564억원…사상 최대[마켓 ING]4000선 안착한 코스피, 실적과 경제지표에 주목코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 전 종목 시세 보기 close 와 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 283,000 전일대비 15,500 등락률 +5.79% 거래량 1,328,298 전일가 267,500 2025.11.03 10:07 기준 관련기사 투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로 최대 4배까지[클릭 e종목]"네이버, AI 리레이팅 기대감…최선호주 유지"[마켓 ING]4000선 안착한 코스피, 실적과 경제지표에 주목 전 종목 시세 보기 close 도 4% 이상 상승하고 있다. 반면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 467,500 전일대비 5,500 등락률 -1.16% 거래량 130,572 전일가 473,000 2025.11.03 10:07 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LG화학, 내년 실적개선·LG엔솔 지분활용 기대"코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 LG화학, 3분기 영업익 38.9%↑…석화 부문 5분기만에 '흑자전환' 전 종목 시세 보기 close 은 1.06% 밀리고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 9.03포인트(1.00%) 오른 909.45에 거래됐다.

투자자별로는 개인과 기관이 각각 1153억원과 75억원을 순매도했다. 반면 외국인은 1493억원을 순매수했다.

업종별로는 기계·장비가 2.33% 오르고 있으며 오락·문화, 건설 등이 1% 이상 상승하고 있다. 반면 비금속, 섬유·의류는 1% 이상 빠지고 있다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 503,000 전일대비 14,500 등락률 +2.97% 거래량 329,499 전일가 488,500 2025.11.03 10:07 기준 관련기사 코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 '오천피'도 현실로 다가오나? 역대급 불장에 높아지는 눈높이코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 1만9500원(3.99%) 오른 50만8000원에 거래됐다. 또한 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 276,500 전일대비 56,000 등락률 +25.40% 거래량 1,677,278 전일가 220,500 2025.11.03 10:07 기준 관련기사 트럼프발 리스크에도 흔들림 없는 코스피, 실적 모멘텀이 버틴다AI 다음은 양자컴퓨팅…9월 투자 테마 변화했다연 4%대 최저금리로 400% 레버리지는 물론 신용미수대환까지 전 종목 시세 보기 close 는 25.17% 급등하고 있다. 반면 HLB, 펩트론, 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 226,000 전일대비 8,000 등락률 -3.42% 거래량 64,988 전일가 234,000 2025.11.03 10:07 기준 관련기사 코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜 전 종목 시세 보기 close 등은 2% 이상 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>