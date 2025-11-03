본문 바로가기
대한항공, 가을 수확철 맞이 농촌 일손돕기·의료봉사

전영주기자

입력2025.11.03 08:56

대한항공 아시아나항공 과 함께 지난달 31일 '1사1촌' 자매결연을 맺은 강원 홍천 명동리 마을에서 가을 수확철을 맞아 농가 일손돕기와 의료지원 봉사활동을 실시했다고 3일 밝혔다.


대한항공

대한항공

1사1촌은 농촌 고령화와 인력 부족으로 어려움을 겪는 농가를 지원하기 위해 진행하는 사회공헌 프로그램이다. 대한항공은 명동리 마을과 2004년 1사1촌 자매결연을 맺고 연 2회씩 농촌 일손을 돕는 사회공헌 활동을 이어왔다. 명동리는 1999년부터 마을 전체가 친환경 농법으로 찰벼·고추·부추·옥수수 같은 농작물을 재배하는 무농약 마을로 유명하다.

이날 봉사단은 양사 임직원과 가족 70여명이 참여해 마을 내 일손이 부족한 가정의 농작업을 도왔다. 고추·옥수수밭 말뚝 철거, 밭 비닐 제거 작업, 마을 환경정리 등을 거들었다.


양사 항공의료센터 소속 전문 의료진도 봉사활동에 참여했다. 평소 거동이 불편해 병원에 가기 어려웠던 마을 어르신들을 상대로 맥박과 혈압을 확인하는 등 간단한 문진을 실시하고 필요한 약을 처방했다. 진통제·소화제·감기약 같은 상비약도 마을에 기부했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
