국힘 "한미관세협상 합의문 없는 '깜깜이'…즉시 협상문 공개해야"

"한중회담도 공동성명 없이 사진만"



국민의힘은 2일 정부가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 타결했다고 밝힌 한미 관세협상 후속 협의에 대해 "합의문도, 공동성명도, 서명도 없는 '깜깜이 협상'이자 '묻지마 타결'"이라고 비판했다.

최보윤 수석대변인은 이날 논평에서 "한미 관세협상이 타결됐다던 정부 발표 이후 하루 만에 미국이 상반된 입장을 내놓으며 혼란이 커지고 있다"며 "도대체 협상이 타결된 것인가"라며 따져 물었다.

이어 위성락 국가안보실장이 '관세협상 팩트시트 세부 문안을 조정 중'이라고 밝힌 것을 거론하며 "정부가 '타결됐다'고 자평한 협상이 실상은 문서도, 서명도, 확정안도 없는 미완의 협상임을 스스로 인정한 셈"이라고 비판했다.

그는 "정부는 즉시 협상문을 공개하고 국민 앞에 투명하게 설명해야 한다"며 "국민이 납득할 때 비로소 그것이 '타결'"이라고 강조했다.

한미 정상회담에서 논의된 핵잠수함 도입 문제에 대해선 "핵심 기술과 건조 주도권이 모두 미국에 있고 한국은 연료 공급 협의만 진행된 상태라면 이는 핵잠 추진 승인이 아니라 핵잠 논의 개시 수준이라는 표현이 더 정확할 것"이라고 지적했다.

국민의힘은 한중 정상회담에 대해서도 "정작 정상 간 합의의 증표인 공동 성명은 없는 사진만 남은 회담"이라고 평가했다. 이충형 대변인은 논평에서 "정부는 한중 정상회담 직후 '한반도 비핵화'를 주요 의제로 다뤘다고 했지만 정작 중국 측 보도 어디에도 비핵화 언급은 일절 없었다"며 "과연 비핵화 문제가 제대로 논의됐는지 의문"이라고 짚었다.

그는 "한반도 비핵화의 로드맵은 대화의 의지보다 현실의 힘이 좌우한다"며 "정부는 중국이 비핵화 과정의 책임 있는 행위자로서 역할을 하도록 전략적 노력을 쏟아야 한다"고 강조했다.





