본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

KT, 온라인 무약정 요금제 '요고 포인트 혜택' 출시

서소정기자

입력2025.11.02 15:22

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

OTT 대신 제휴사 포인트 혜택 직접 선택

KT, 온라인 무약정 요금제 '요고 포인트 혜택' 출시
AD
원본보기 아이콘

KT가 온라인 무약정 요금제 '요고 포인트 혜택'을 새롭게 출시했다고 2일 밝혔다.


요고 포인트 혜택은 기존 요고 요금제에서 제공하던 온라인동영상서비스(OTT), 음악, 독서 등의 혜택 대신 고객이 자신의 라이프스타일에 맞춰 10여개 제휴사 포인트 중 원하는 혜택을 직접 선택할 수 있는 것이 특징이다.

요고 포인트 혜택은 ▲요고 69(월 6만9000원, 데이터 완전 무제한) ▲요고 61(월 6만1000원, 데이터 완전 무제한)을 유심·이심으로 신규 가입 시 선택할 수 있다. 카카오페이, 네이버페이, 배달의 민족 등 고객이 직접 선택한 주요 제휴사 포인트가 매월 1만2000원씩 최대 24개월간 제공된다.


요고 포인트 혜택 이용 고객은 '총액결합할인', 'Y끼리무선결합' 등 KT 유무선 결합할인 혜택도 추가로 받을 수 있다. 예를 들어 Y끼리무선결합을 이용할 경우 월 5500원 할인, 총액결합할인을 적용하면 요금제 구간에 따라 최대 월 1만1000원까지 할인된다.


또 '요고 40' 요금제 이상을 이용하는 고객에게는 VIP 멤버십 등급이 적용돼 다양한 KT 멤버십 혜택을 누릴 수 있다.

KT 영업·채널본부장 오성민 상무는 "고객에게 많은 사랑을 받은 '요고 요금제'를 생활형 포인트 혜택도 선택할 수 있도록 한 단계 확장했다"고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

감염되면 무조건 말라 죽는다…치료약도 없다는 '이 병' 확산 어쩌나 감염되면 무조건 말라 죽는다…치료약도 없다는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

염증·호르몬 교란, 커피 때문이 아니었다…문제는 플라스틱 내 뿜는'이것'

한동훈 "민노총, 새벽배송 말 쓰면 고소·고발?…사전을 고소하라"

'윤 어게인' 외친 래퍼 정상수 사과 "분위기 띄우려다"

다저스, 토론토 꺾고 MLB 월드시리즈 2연패…김혜성 교체 출전

전국 맛집 검색 1위, 역시 '이곳'…전 세대 통틀어 최다

美 부통령, 할로윈 '셀프 조롱' 패러디…온라인서 반응 폭발

'고사율 100%' 소나무재선충병 확산 어쩌나

새로운 이슈 보기