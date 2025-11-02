도레이첨단소재, 새만금 군산공장에 PPS 2호기 준공

국내 최대 1만3600t 체제 구축

도레이첨단소재가 전북 새만금산업단지 군산공장에 폴리페닐렌설파이드(PPS) 2호기 증설을 마치고 본격 가동에 들어갔다. PPS는 내열성과 내화학성, 전기절연성이 우수한 슈퍼 엔지니어링 플라스틱으로, 금속을 대체할 수 있는 경량화 소재다. 자동차 부품 외에도 전기·전자기기, 가전제품, 산업용 부품, 주택설비 등 다양한 산업 분야로 적용이 확대되고 있다.

사진 왼쪽부터 김영섭 도레이첨단소재 사장, 큐노 모토히사 도레이첨단소재 회장, 닛카쿠 아키히로 도레이 회장, 김의겸 새만금개발청장, 김관영 전북특별자치도지사, 신영대 국회의원. 도레이첨단소재 제공 AD 원본보기 아이콘

도레이첨단소재는 최근 군산공장에서 연산 5000t 규모의 PPS 2호기 준공식을 열었다고 2일 밝혔다. 도레이첨단소재는 외국계 기업으로는 처음 새만금에 투자해 2016년 세계 최초로 원료부터 수지, 컴파운드까지 이어지는 PPS 일관생산체제를 구축했다. 이번 증설로 생산능력은 연간 1만3600t으로 확대돼 국내 최대 규모가 됐다.

회사 측은 이번 증설을 통해 자동차, 전기전자, 산업용 등 다양한 분야에서 늘어나는 PPS 수요에 대응하고, 신규 용도 개발과 솔루션 제공을 강화해 글로벌 시장 경쟁력을 높인다는 방침이다. 또 PPS 수지의 주원료인 황화수소나트륨(NaSH)도 연간 4800t 규모로 증설해 생산성과 원가 경쟁력을 함께 강화했다고 설명했다.

김영섭 사장은 "축적된 기술력과 국내 최대 공급능력을 바탕으로 관련 산업 발전과 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.





