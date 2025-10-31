강원 영월 탄광문화촌, 시설 고도화 위해 11월부터 장기 휴관

2026년 12월 31일까지 휴관

강원특별자치도 탄광문화촌이 '탄광문화촌 고도화 사업'의 일환으로 추진되는 시설 리모델링 공사에 따라 2025년 11월 1일부터 2026년 12월 31일까지 휴관에 들어간다.

탄광문화촌은 과거 영월군 북면 마차리의 탄광 생활사를 보여주는 공립박물관으로, 광부의 생활, 갱도 체험 등 전시·교육을 목적으로 조성된 곳으로 매년 4만여 명이 방문하고 있다.

이번 리모델링 공사는 탄광문화촌의 노후화된 전시시설을 개선하고 관람환경을 향상시키기 위한 사업으로 ▲ 생활관 내부 전시물 교체 ▲ 사무동 조성 ▲ 갱차 설치 등 주요 시설 개편이 이루어질 예정이다.

영월군 문화관광과(과장 안백운) 관계자는 "탄광문화촌은 영월의 산업유산과 지역 정체성을 상징하는 공간으로, 이번 고도화 사업을 통해 더욱 쾌적한 공간으로 재탄생할 것"이라며 "리모델링 완료 후 보다 다양한 콘텐츠로 방문객을 맞이하겠다"고 전했다.

한편, 공사 진행 상황에 따라 휴관 기간은 변동될 수 있으며, 재개관 시점에 맞춰 새롭게 단장된 탄광문화촌의 전시와 체험 프로그램을 선보일 계획이다.





