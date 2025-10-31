본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

양주시-한국철도공사 서울본부, 교외선 철도관광 활성화 '맞손'

이종구기자

입력2025.10.31 19:12

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'교외선 철도관광 활성화 및 지역 상생' 도모
강수현 양주시장 "교외선 관광 도약 계기"

경기 양주시가 지난 30일 시청 2층 집무실에서 '한국철도공사 서울본부(본부장 김광모)'와 함께 '교외선 철도관광 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다.

강수현 양주시장(왼쪽)이 지난 30일 시청 2층 집무실에서 김광모 한국철도공사 서울본부 본부장과 '교외선 철도관광 활성화를 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장(왼쪽)이 지난 30일 시청 2층 집무실에서 김광모 한국철도공사 서울본부 본부장과 '교외선 철도관광 활성화를 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

교외선 재개통을 계기로 철도 관광 활성화와 지역 상생발전을 도모하기 위해 마련된 이번 협약식에는 강수현 양주시장과 김광모 본부장을 비롯한 양 기관 관계자 12여 명이 참석했다.


협약에 따라 각 기관은 ▲철도관광사업 협력 및 상호 홍보·지원 ▲정보 교류 및 공동 지원 ▲기타 업무 연계 및 협력이 필요한 사항 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

또한, 이날 교외선 관광상품 공동 운영, 지역상권 연계 프로그램 개발, 관광 인프라 조성 등과 관련해 다양한 의견을 주고받으며 실질적인 협력 체계의 청사진을 그려 나간 것으로 알려졌다.


강수현 시장은 "이번 협약은 교외선 재개통 이후 추진 중인 철도관광사업을 한 단계 도약시키는 계기가 될 것이다"며 "철도와 관광이 함께 성장하는 양주형 관광모델을 구축해 시민과 방문객 모두가 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 나갈 계획이다"고 말했다.


한편, 시는 지난 5월 한국철도공사 서울본부 및 코레일관광개발㈜과 함께 '교외선 테마 관광상품'을 운영한 데 이어 8월에는 일영역 관광안내소를 개소하는 등 교외선 재개통에 따른 장흥지역 관광 활성화를 위한 다양한 사업을 추진해 오고 있다.

시는 이를 기반으로 교외선 관광상품의 지속 확대와 장흥지역 관광 인프라 확충 등 지역 관광 경쟁력 강화에 만전을 기할 방침이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 테라·정관장도 특수 기대 "300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"눈이 휘둥그레, 딴 세상이 펼쳐진다"…'보석' 같은 공간들

젠슨 황·이재용…부자들의 치킨 먹는 법

"9900원에 디저트 무제한…카페 대신 가요" 대학가 점령한 애슐리

"잘생김은 못 숨긴다" 경주 APEC서 군복 입은 차은우 포착

정우성 친자 인정 후 첫 근황…문가비, 아들 모습 공개

"벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 베껴 돈 쓸어 담는 中

檢, 윤석열 ‘찍어내기 감찰 의혹’ 이성윤·박은정 재수사도 무혐의

새로운 이슈 보기