양주시·경기도, '2040+5070 일자리박람회' 개최…세대별 맞춤 취업 지원

이종구기자

입력2025.10.31 19:07

양주시, '세대별 맞춤' 일자리박람회 개최
11월 18일 개최…20여 개 기업 참여

양주시가 경기도 및 경기도일자리재단과 함께 오는 11월 18일 경기섬유종합지원센터 컨벤션홀에서 '양주시+경기도 2040＋5070 일자리박람회'를 개최한다.

'양주시+경기도 2040＋5070 일자리박람회' 포스터. 양주시 제공

'양주시+경기도 2040＋5070 일자리박람회' 포스터. 양주시 제공

이번 박람회는 청년층(20~40대)과 장년층(50~70대)을 아우르는 세대별 맞춤형 채용행사로, 지역 내 우수기업 ㈜카스, 금성침대 등을 포함한 20여 개 기업이 참여해 현장 면접 및 채용 상담을 진행한다.


이와 함께 양주고용센터, 양주시청년센터 등 11개 유관기관도 참여해 다양한 일자리 정책 관련 정보를 제공할 예정이다.

행사장 내 부대행사도 풍성하게 마련된다. ▲이력서 사진 촬영 ▲면접용 헤어·메이크업 ▲지문 인적성검사 및 취업 타로 ▲퍼스널컬러 진단 등 다양한 프로그램을 통해 구직자의 취업 역량 강화를 지원한다.


또한 본행사에 앞서 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭-취업의 신 편'에 출연한 황인 강사가 '내일을 바꾸는 취업전략'을 주제로 특별 강연을 경기섬유종합지원센터 대강당에서 진행하며, 이는 박람회 참가자들의 실질적인 취업 준비에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.


양주시 관계자는 "이번 박람회는 청년과 장년 모두에게 실질적인 취업 기회를 제공하고, 지역 내 고용 활성화와 경제 활력 제고에 기여할 수 있도록 기획됐다"며 "취업을 희망하는 많은 시민들의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
