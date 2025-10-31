[경주APEC]젠슨 황 "SW·AI·제조역량 가진 韓, AI 주권국가 될 것"

젠슨 황 엔비디아 CEO, 특별연설로 피날레

"한국에 AI 생태계 만들 것…AI 프론티어 될 것"

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 시대를 맞아 소프트웨어(SW)와 AI 기술, 제조 등 기초 역량을 가진 대한민국이 AI 주권 국가로 성장할 것이라고 언급했다.

황 CEO는 31일 오후 경북 경주시 경주 예술의전당에서 진행된 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 특별 세션에서 "AI 플랫폼 전환 시기를 맞아 전 세계적으로 세 가지 필수 자질을 가진 나라가 거의 없다"면서 이같이 말했다.

그는 "SW는 반드시 필요한 기술인데, 한국은 전문성을 가지고 있다"면서 "AI 기술과 제조력도 모두 가지고 있다"고 설명했다.

황 CEO는 "우리는 정부, 학계, 스타트업과 협력해 한국에 AI 생태계를 만들어나갈 것"이라며 "한국은 AI 주권국가이자 AI 프론티어가 될 것"이라고 강조했다.

엔비디아가 이날 발표한 국내 기업들과의 파트너십에 대해서도 언급했다. 황 CEO는 이에 대해 "우리는 훌륭한 발표를 했다. 한국에 많은 친구들이 있다"며 "이번 주 우리는 한국에 26만개의 새로운 GPU를 구축하기로 했다. 한국은 세계에서 가장 큰 GPU 인프라 국가 중 하나가 될 것"이라고 말했다.

엔비디아는 우리 정부와 협력해 26만개 이상의 그래픽처리장치(GPU)를 주요 기업들에게 공급하기로 했다고 이날 밝혔다. 구체적으로 삼성과 SK그룹, 현대차그룹은 각각 최대 5만개의 GPU를, 네이버클라우드는 6만개의 GPU를 도입해 AI 모델 훈련과 AI 데이터센터에 활용할 예정이다.

로봇과 같은 피지컬 AI가 새 기회가 될 것이라고도 했다. 황 CEO는 "공장 전체가 로봇으로 구동되고 로봇이 인간과 함께 구동하는 것, 로봇이 로봇을 조작하고 물건을 생산하는 게 바로 AI의 미래"라면서 "이것이야말로 한국에 막대한 영향과 기회를 줄 것"이라고 강조했다.

AI가 우리 산업에 미치는 영향에 대해서는 "AI 시대를 맞아 사람이 직접 코드를 짜던 시대를 넘어 컴퓨터가 스스로 배우는 시대로 넘어가게 됐다"면서 "60년 넘게 변화가 없던 컴퓨터 산업의 계층이 바뀌고 있다"고 진단했다. 그러면서 "인간의 도구에 불과했던 SW 기술이 작업을 해주는 AI로 발전했다"면서 "기존 IT 산업의 규모는 수조달러에 달했지만, AI 산업은 수백조달러에 달할 것"이라고 내다봤다.

AI 인프라 구축을 통해 산업 성장세가 커지는 선순환 구조가 구축될 것이라고도 했다. 황 CEO는 "AI는 SW와 달리 공장이 필요하고 전 세계적으로 엄청나게 많은 AI 팩토리를 만들게 된다"면서 "AI가 수익성을 갖추고 더 많은 공장을 만들어 더 많은 토큰을 생성하는 선순환 구조가 만들어진 것"이라고 설명했다.

한편, 전날 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장과 삼성동 깐부치킨에서 진행한 이른바 '깐부 회동'에 대해서는 "제 친구들과 치맥을 한잔했다"면서 "한국을 즐기는 데 치맥이 최고인 것 같다"고 웃으며 말했다.





