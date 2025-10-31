본문 바로가기
iM뱅크, 한국사회적기업진흥원과 ESG경영 확산 나서

오규민기자

입력2025.10.31 15:54

iM뱅크와 한국사회적기업진흥원은 31일 서울 iM금융센터에서 'ESG경영 확산 및 사회적기업 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다


이번 협약은 사회적기업의 자생력 강화를 위한 금융지원 확대와 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천을 통한 사회적 가치 확산을 목표로 하며, 두 기관은 협약을 통해 사회적기업이 안정적인 자금조달과 지속가능한 경영기반을 확보할 수 있도록 지원한다. 동시에 iM뱅크의 ESG 금융역량과 진흥원의 사회적기업 육성 전문성을 결합해 상호 성장하는 협력체계를 구축할 예정이다.

강정훈 iM뱅크 부행장과 정승국 한국사회적기업진흥원장이 기념촬영을 하고 있다. iM뱅크

강정훈 iM뱅크 부행장과 정승국 한국사회적기업진흥원장이 기념촬영을 하고 있다. iM뱅크

양 기관은 '사회적기업의 성장 및 지속가능경영을 위한 지원 사업', '공공-금융기관의 지속가능한 사회적 활동 공동 사업', 'ESG 확산 및 ESG 경영 고도화를 위한 공동사업' 등을 추진할 예정이다. 구체적인 내용으로는 사회적기업 대상 전용 상품 출시 및 우대, 사회적 가치 측정 활용한 금융 인센티브 제공, 사회적기업 판로 지원 및 홍보 등으로 금융을 통한 사회적 가치 달성을 위한 다양한 사업을 위해 상호 협력할 것으로 기대된다.

황병우 iM뱅크 은행장은 "본 협약은 금융기관의 ESG경영이 사회적기업의 성장 생태계로 확장된다는 점에서 뜻 깊으며, '따뜻한 금융으로 모두가 꿈꾸는 세상을 만들다'는 경영 미션 달성을 위해 다양한 노력을 하는 iM뱅크는 더 많은 사회적기업이 성장해 건강한 사회를 만드는데 금융기관의 역할을 다하겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
