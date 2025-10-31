에어부산, 항공 인력 양성 ‘드림캠퍼스’ 수료식

부산 지역 청년, 44명 배출



항공현장 실무경험 기회제공

에어부산(대표 정병섭)은 31일 오전 부산 강서구 사옥에서 항공 인력 양성 프로그램 '드림캠퍼스' 수료식을 열고, 총 44명의 예비 항공인을 배출했다.

에어부산이 항공 인력 양성 프로그램 '드림캠퍼스' 수료식을 갖고 기념촬영하고 있다. 에어부산 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 과정은 일반형(1·2차)과 정비심화형으로 나눠 진행됐다. 수료생들은 객실·운항·정비·경영·영업 등 에어부산 주요 직군별 부서에 배치돼 현업 직원과 함께 실무를 경험하며 항공 산업 이해도를 높였다.

'드림캠퍼스'는 2021년 시작해 올해 5회째를 맞는 에어부산의 대표 교육 기부 프로그램으로, 지역 청년들에게 양질의 교육과 현장 실습 기회를 제공하며 호평을 받아왔다.

에어부산 관계자는 "차별화된 항공 전문성과 교육 노하우를 기반으로 지역 청년의 성장과 진로 탐색을 지원하는 데 큰 보람을 느낀다"며 "미래 항공산업을 이끌 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

에어부산은 '드림캠퍼스'외에도 △고등학생 대상 직무 교육 '드림스쿨' △현직자 진로 상담 '드림 멘토' 등 다양한 교육 기부 프로그램을 운영하고 있으며, 올해만 총 240여명이 참여했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



