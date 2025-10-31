본문 바로가기
넷플릭스, 10대1 주식 분할 결정…"직원 접근성 높인다"

김민영기자

입력2025.10.31 10:25

보통주 가격 접근 가능한 수준으로 조정

세계 최대 동영상 스트리밍 업체인 넷플릭스(Netflix)가 30일(현지시간) 10대1 주식 분할을 단행하기로 결정했다. 넷플릭스는 이날 "이사회가 자사 보통주의 10대1 분할을 승인했다"고 밝혔다.


국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 지역에 위치한 넷플릭스 본사. 로이터연합뉴스

회사는 "이번 주식 분할의 목적은 회사의 주식옵션 프로그램에 참여하는 직원들이 보다 쉽게 주식을 매입할 수 있도록, 보통주의 시장 가격을 접근 가능한 수준으로 조정하기 위한 것"이라고 설명했다.

분할 기준일은 11월 10일 장 마감 시점이다. 이 날짜에 주주명부에 등재된 주주는 11월 14일 장 마감 이후 보유 주식 1주당 9주의 추가 주식을 받게 된다. 분할 조정된 가격의 주식 거래는 11월 17일 개장과 함께 적용될 예정이다.


최근 넷플릭스 주가는 꾸준히 상승해 주당 1000달러를 넘어섰으며, 현재 S&P500 지수 내에서 주가가 1000달러를 웃도는 10개 종목 중 하나로 꼽힌다.


이날 뉴욕증시에서 넷플릭스는 전일 대비 1.04% 하락한 1주당 1089달러에 마감했으나, 분할 결정 발표 이후 시간외 거래에서 2% 이상 상승했다. 넷플릭스 주가는 연초 대비 약 22% 상승한 상태다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
