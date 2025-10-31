본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

창원특례시, 민창홍 시인의 시 '어머니' 중 한 구절 공감 글귀 발표

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.31 10:15

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11월 한 달간 시정 홍보 전광판 등 통해
시민께 안내 … 따뜻한 감성 전달 기대

경남 창원특례시는 11월의 '우리말 공감 글귀'로 민창홍 시인의 시 '어머니'의 한 구절을 선정했다.

창원특례시, 11월 우리말 공감 글귀 발표.

창원특례시, 11월 우리말 공감 글귀 발표.

AD
원본보기 아이콘

선정된 글귀는 "자반고등어 한 마리 은은한 냄새/ 아홉 식구 밥상에 모여들고/ 뼈만 남은 접시 앞엔 어머니가 앉았네"이다.


민창홍 시인은 이 글귀에 '그땐 그랬다. 먹을 것 부족하던 시절, 식구는 왜 그리도 많았던지. 자반고등어 서로 먹겠다고 밥상을 끌어당겼다. 마른 논에 물들어가는 것과 자식 입에 밥 들어가는 모습이 제일 흐뭇하다고, 어머니는 그저 그 모양을 바라만 보고 계셨다. 어머니 앞 접시엔 뼈만 앙상한 생선 한 마리.'였던 옛 추억을 담았다.

창원시는 그 시절의 어머니를 떠올릴 수 있는 배경으로 문안을 시각화해 11월 한 달간 시청사 옥상에 설치된 대형 전광판과 공공장소 78곳에 자리한 시정 홍보 전자게시판 등을 통해 시민들에게 소개한다.


한편, 창원시는 지난 6월부터 매달 문학작품 속 '우리말 공감 글귀'를 선정해 시민들에게 안내하고 있다. 사업은 지역 문인의 작품 속에 우리말로 쓰인 공감 글귀를 발굴하고 시민들에게 안내해 시민들이 일상에서 따뜻한 감성을 느낄 수 있도록 돕는 동시에, 지역 작가와 작품도 소개하기 위해 마련됐다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸어 담는 중국 [짝퉁의공습]⑩ "잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

금관 쓰고 멜리니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

숙소도 없고 음식도 부실, APEC 경찰·소방 홀대 논란

무면허로 전동킥보드 몰다 사망사고 낸 고교생…실형 선고

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기