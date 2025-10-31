본문 바로가기
대전시, '소상공인' 강사로 참여 청년 대상 일일 강좌 운영

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.31 09:56

숏뉴스
진로 (재)설계, 취업역량 강화, 힐링·네트워크 등 양질의 강좌 제공

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시가 지역 내 소상공인을 강사로 참여시켜 청년의 다양한 관심사인 진로 (재)설계, 취업역량 강화, 힐링·네트워크 등 양질의 강좌를 제공해 호응을 얻고 있다.


대전시가 추진 중인 '청년성장프로젝트'는 청년의 '쉬었음' 전환 예방과 취업 지원을 위해 고용노동부 공모사업에 2년 연속 선정돼 대전시와 대전일자리경제진흥원이 공동 운영 중인 프로젝트이다.

청년들이 자유롭게 이용 가능한 공간인 '청년카페'를 거점으로 전문 코디네이터와의 상담부터 프로그램 제공, 청년정책 연계까지 종합적인 서비스를 제공하고 있다.


특히 최근 참여자들의 좋은 호응을 얻고 있는 일일 강좌의 경우 기존 정기 과정 외 단시간 강좌를 원하는 청년들의 의견을 반영해 신설됐으며, 이 과정에서 코디네이터들이 지역 내 소상공인을 강사로 발굴해 프로그램을 운영하고 있다.


그동안 왁스 디오라마, 꽃꽂이, 가죽공예 강좌 등이 제공되었으며, 일일 강좌를 통해 청년에게는 자기 계발과 자신감 향상을, 소상공인에게는 강의 경험 축적과 저변 확대의 기회를 창출하는 상생의 장이 되고 있다.

대전시 청년성장프로젝트는 11월까지 운영되며 참여를 희망하는 청년은 대전 청년카페 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 대전시 청년카페인 '대전일자리지원센터'를 방문하거나 전화를 통해서도 신청할 수 있다.


권경민 대전시 경제국장은 "청년성장프로젝트가 지속되는 경제난으로 힘든 시기를 겪고 있는 지역 소상공인과 청년들에게 서로 긍정적인 효과를 이끌어냈으면 한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
