李대통령, 加·호주 등과 연쇄 경제·안보회담…'실용외교' 결실 [경주APEC]

加와 비밀정보보호 협정 체결

안보·국방 파트너십 공동성명

LNG·SMR로 에너지 연대 강화



호주 총리 포스코 제철소 방문

뉴질랜드와 전략동반자 격상

태국과 온라인범죄 공동 대응

이재명 대통령은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 안보와 국방, 경제 협력과 관련해 연쇄 양자 회담을 펼쳤다. 이재명 정부의 국정 철학인 국익 중심, 실용 외교를 실천하는 무대로 이번 APEC을 활용한 셈이다.

캐나다와의 회담에서는 군사·국방 비밀정보보호협정을 맺었다. 호주와는 안보·광물 분야 논의를 주고받았다. 뉴질랜드, 태국, 베트남 정상과도 만나 협력 의지를 다졌다.

이 대통령은 30일 경주의 한 호텔에서 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 갖고 '안보·국방 분야 협력 파트너십'을 담은 공동성명을 발표했다. 캐나다가 인도·태평양 국가와 안보나 국방 관련 파트너십을 맺은 것은 이번이 처음이다.

한국과 캐나다가 '군사·국방 비밀정보보호협정'을 체결하는 내용이 담겼다. 협정이 발효되면 두 나라는 국방 조달, 방위산업 안보, 연구 및 작전 조율에서 협력할 수 있게 된다.

협정은 수주전이 진행 중인 '캐나다 차세대 잠수함 사업'에도 영향을 줄 전망이다. 캐나다는 60조원 규모, 최대 12척의 초대형 잠수함 사업을 발주한 상태다. 한화오션과 HD현대중공업이 함께 독일 티센크루프마린시스템스와 최종 경쟁을 벌이고 있다. 이 대통령도 회담에서 "방위산업 역량 강화에 대한 기여를 하기를 희망한다"며 세일즈에 나섰다. 양 정상은 경제협력 방안도 논의했다. 카니 총리는 올해부터 캐나다산 액화천연가스(LNG)를 한국에 최초로 수출한 것과 관련해 "핵심 광물, 소형모듈원자로(SMR) 등 에너지 관련 협력 확대를 희망한다"고 했다.

같은 날 이 대통령은 앤서니 앨버니지 호주 총리와도 정상회담을 가졌다. 앨버니지 총리는 이 대통령에게 "북한으로부터 오는 침공과 위협에 맞서서 함께 하겠다"며 안보 분야 협력 의지를 드러냈다. 그는 "우방국으로서 포괄적 전략 동반자 관계를 수립하고 있는데 앞으로는 경제적으로 양국 관계를 더 끈끈히 하고 싶다"는 뜻도 밝혔다.

희토류 등 핵심 광물에 관한 얘기도 오갔다. 앨버니지 총리는 이날 오후 경북 포항 포스코 제철소를 방문했다면서 "대한민국 기업들이 호주 내에서 리튬과 핵심 광물, 희토류 분야에 큰 투자를 하고 있다"고 전했다. 그러면서 "이런 핵심 광물들도 앞으로의 세기에 전 세계 경제의 동력으로 작용할 것"이라고 했다.

크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리와의 정상회담에서는 '포괄적 전략 동반자 관계'로의 격상이 합의됐다. 포괄적 전략 동반자 관계는 경제뿐 아니라 군사, 안보에서도 협력하는 높은 수준의 우호 관계다. 한국은 1962년 뉴질랜드와의 수교 이후 지속적으로 관계를 높여왔다. 비공개 회담에서는 이 대통령이 한반도 긴장 완화와 비핵화 추진 의미를 설명하고 지지를 당부했다. 럭슨 총리는 이에 공감과 지지를 표했다고 대통령실은 설명했다.

아누틴 찬위라꾼 태국 총리와의 정상회담에서는 온라인 스캠(사기) 등 초국가 범죄 대응 방안이 의제로 올랐다. 대통령실은 두 정상이 문제 해결을 위해 역내 및 국제사회가 힘을 합쳐 대응해 나가야 한다는 데 인식을 같이했다고 소개했다. 또 이 대통령은 우수한 역량을 갖춘 우리 기업이 태국 방산 사업에 참여하게 해달라고 요청했고 아누틴 총리는 긍정적으로 답변했다. 교역·투자, 방산, AI(인공지능)·에너지 전환 미래 분야에서의 협력도 증진해 나가기로 했다.

한편 이 대통령은 르엉 끄엉 베트남 국가주석과도 만나 "모든 영역에서 지금까지와는 아예 격이 다른 새로운, 큰 협력 관계가 만들어지기를 기대한다"고 말했다.





경주=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



