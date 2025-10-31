본문 바로가기
기보, 혁신전략연수 개최…"혁신 문화 정착"

이성민기자

입력2025.10.31 09:09

AI·로보틱스 등 디지털 혁신 현장 탐방

기술보증기금은 서울 디캠프 마포 등에서 30~31일 양일간 '2025년 혁신전략연수'를 진행했다고 밝혔다.


기보는 전사적 경영혁신 추진과 혁신문화 확산을 위해 전국 영업점별로 혁신리더를 두고 있으며, 2023년부터는 청년세대 직원을 중심으로 한 '청년이사회'를 출범해 활동을 이어가고 있다. 매년 혁신리더와 청년이사가 함께하는 합동 연수를 통해 혁신문화를 정착시키기 위해 노력하고 있다.

천창호 기술보증기금 이사(앞줄 왼쪽에서 일곱번째)와 연수참가자들이 경기 성남시 네이버 1784 사옥을 방문해 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금

연수 첫날에는 디캠프 마포에서 '인공지능의 과거와 현재, 그리고 미래'를 주제로 특강이 진행됐다. 이후 참여 직원들은 경기 성남시 네이버 1784 사옥을 방문해 인공지능, 로보틱스, 자율주행 등 최신 기술혁신 현장을 둘러보며 기업의 디지털 혁신 사례를 직접 확인했다.

둘째 날에는 혁신기술과 혁신문화를 주제로 한 특강이 이어졌다. 참여 직원들은 미래산업 트렌드에 대해 논의하고 셀프 리더십을 고취하는 시간을 가졌다.


천창호 기보 이사는 "기보의 미래 혁신방향을 함께 모색하는 뜻깊은 시간"이었다고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
