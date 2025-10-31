NC AI, 육군과 손잡고 '국방 AI 혁신' 가속

유무인 복합전투체계 구축 맞손

독자AI 정예팀 NC AI가 육군 인공지능센터와 30일 충청남도 ‘상호협력 및 교류를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 사진은 협약식에서 왼쪽부터 육군 인공지능센터 김성숙 센터장, NC AI 김근교 글로벌사업실장. 사진제공=NC AI AD 원본보기 아이콘

NC AI가 군 인공지능 혁신을 위해 육군과 손을 맞잡았다.

NC AI는 30일 육군 인공지능센터와 '상호협력 및 교류를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 31일 밝혔다. 협약식에는 김근교 NC AI 글로벌사업실장과 김성숙 육군 인공지능센터장을 비롯해 양측 주요 관계자들이 참석해 국방 AI 협력의 첫발을 내디뎠다.

이번 협약은 AI 기반 첨단과학기술 강군으로의 도약을 위한 군-민 협력형 AI 파트너십의 출발점이라는 평가다. 특히 육군의 2040 비전인 AI 기반 유무인 복합전투체계 구축과 NC AI의 첨단 기술력이 맞물리면서, 국방 AI 생태계의 혁신 전환점을 마련할 것으로 기대된다.

협약에 따라 양 기관은 인공지능 발전을 위한 지식·정보 공유 및 시제품 공동 개발, 전문 인력 교류 등에 협력한다. NC AI는 육군 인공지능센터의 기술역량 강화를 지원하고, 시제품 개발과 AI 전문 인력 양성에도 참여한다. 육군은 AI 개발 협력과 기술교류 지원을 통해 상호보완적 협력 구조를 구축한다.

양측은 단순한 기술 이전을 넘어, 국방 특수성을 고려한 맞춤형 AI 공동개발과 지속적 협의체 운영을 통해 급변하는 AI 기술 환경에 대응할 방침이다. 이를 통해 자주적 AI 역량, 즉 '소버린 AI(Sovereign AI)' 구축의 기반을 함께 다진다는 계획이다.

NC AI는 엔씨소프트가 14년간 축적한 AI 기술을 바탕으로 콘텐츠 생성형 AI, 멀티모달 AI, 피지컬 AI 등 다방면의 기술력을 보유하고 있다. 특히 자체 개발한 '바르코 비전 2.0'과 '바르코 3D' 기술은 텍스트·이미지·영상을 동시에 이해하는 기술로, 감시·정찰·타격 등 국방 핵심 체계 통합에 활용될 전망이다.

또한 NC AI의 피지컬AI 기술은 육군이 추진 중인 유무인 복합전투체계와 직결된다. 바르코 3D를 활용한 3D 모델 자동 생성, 디지털 트윈 구현, 멀티모달 융합 기술은 AI 기반 자율운영 체계 구축의 핵심 기술로 꼽힌다.

김근교 NC AI 글로벌사업실장은 "육군 인공지능센터와의 전략적 파트너십을 통해 대한민국 국방AI 혁신의 새로운 장을 열겠다"며 "NC AI의 기술력과 육군의 실전 경험을 결합해 자주적 국방AI 체계를 구축할 것"이라고 말했다.

김성숙 육군 인공지능센터장은 "이번 협약을 육군 AX(인공지능 전환) 가속화의 추진제로 삼아 빠르고 효과적인 기술 확보를 이끌겠다"며 "첨단과학기술 기반의 정예 육군 구현에 기여하겠다"고 밝혔다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>