네이버페이 머니카드에 BC 브랜드 입혔다

한정판 출시…"BC 브랜드 활용 맞춤혜택 확대"

BC카드는 네이버페이와 협력해 BC 브랜드를 최초 적용한 한정판 'Npay 머니카드'를 출시한다고 31일 밝혔다.

국내 결제액의 0.3%, 해외 결제액의 3%를 네이버페이 포인트로 적립해 주는 혜택을 제공하는 게 특징이다.

이번에 선보이는 한정판 카드는 양사 제휴 2주년을 기념해 디자인 스튜디오 제로퍼제로와 함께 디자인을 제작했다.

한정판 Npay 머니카드는 다음 달 12일부터 Npay 모바일 애플리케이션 및 웹에서 선착순 15만명 한정으로 신청 가능하다.

BC카드는 이번 한정판 카드 발급을 시작으로 Npay 출시 카드 상품에 BC 브랜드를 본격 적용해 나갈 예정이다.

브랜드 디자인 확장, 고객 맞춤형 혜택 등 다양한 서비스를 단계적으로 늘릴 계획이다.

김호정 BC카드 상무는 "차별화된 혜택과 혁신적인 브랜드 경험을 제공하기 위해 다양한 파트너십을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>