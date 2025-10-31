경기도, 세계한인경제인대회서 4415만弗 수출 상담 성과

경기도가 지난 28~29일 이틀간 인천 송도컨벤시아에서 열린 '제29차 세계한인경제인대회'에 도내 중소기업 53개 사를 파견해 총 4415만 달러(약 629억원)의 수출 상담 성과를 거뒀다.

세계한인경제인대회는 세계한인경제무역협회(World-OKTA)가 주최하는 세계 최대 규모의 한인 경제 네트워크 행사다.

이번 행사에는 70개국에서 1000여명의 한인 경제인과 200여명의 해외 바이어가 참석했다.

경기도는 도내 중소기업의 글로벌 진출을 지원하기 위해 단체관을 운영하고, 현장 바이어들과의 비즈니스 상담 기회를 제공했다.

경기도가 지난 28~29일 이틀간 인천 송도컨벤시아에서 열린 '제29차 세계한인경제인대회'에 도내 중소기업 53개 사를 파견해 총 4415만 달러(약 629억원)의 수출 상담 성과를 거뒀다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도 단체관에는 뷰티, 생활용품, 의료기기 등 다양한 분야의 제조기업 53개 사가 참가해 제품 전시와 체험을 병행하며 현장 바이어들과 비즈니스 상담을 진행했다.

참가 기업들은 이틀간 사전 매칭과 현장 상담을 통해 4415만 달러의 수출 상담과 517만 달러의 계약 추진 성과를 달성했다.

박경서 경기도 국제통상과장은 "이번 전시회는 세계 곳곳에 있는 한인 경제인들과의 네트워크를 통해 도내 기업들이 해외 시장에 진출하는 중요한 계기가 됐다"며 "앞으로도 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

경기도는 단체관 운영뿐 아니라 사전 전시마케팅 교육, 사후 성과관리 등 전 과정을 연계해 도내 기업의 마케팅 역량을 높이고, 실질적인 수출 성과로 이어질 수 있도록 체계적으로 지원하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>