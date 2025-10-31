본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

현대커머셜, CJ대한통운과 상생금융 제휴협약

문채석기자

입력2025.10.31 08:30

수정2025.10.31 08:38

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대커머셜은 CJ대한통운과 상용차 차주들 금융 비용 부담을 완화하기 위해 협력하기로 했다고 31일 밝혔다.

CJ대한통운 위수탁차주 및 협력사 전용 금융 상품을 개발하기 위해 협력을 추진했다고 현대커머셜은 설명했다.

두 회사는 차주에게 필요한 대출 한도를 확보하고 금리 할인 등 혜택을 주는 전용 상품을 개발해 차주 금융 부담을 낮춘다는 방침이다.

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

CJ대한통운 전속차주 전용 금융상품 지원
"국내 3대 대형 물류사와 파트너십 구축"

현대커머셜은 CJ대한통운 과 상용차 차주들 금융 비용 부담을 완화하기 위해 협력하기로 했다고 31일 밝혔다.


김재완 현대커머셜 본부장(왼쪽)과 최갑주 CJ대한통운 그룹장이 30일 서울 영등포구 여의도 현대커머셜 본사에서 진행된 협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. 현대커머셜

김재완 현대커머셜 본부장(왼쪽)과 최갑주 CJ대한통운 그룹장이 30일 서울 영등포구 여의도 현대커머셜 본사에서 진행된 협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. 현대커머셜

AD
원본보기 아이콘

현대커머셜은 CJ대한통운과 전날 서울 영등포구 여의도 현대커머셜 본사에서 '상생 금융 프로그램을 위한 전속 금융 제휴' 협약을 체결했다.

CJ대한통운은 택배, 제3자 운송(3PL) 등 국내 물류는 물론 스마트 물류 혁신으로 글로벌 공급망을 갖춘 종합 물류기업이다.


CJ대한통운 위수탁차주 및 협력사 전용 금융 상품을 개발하기 위해 협력을 추진했다고 현대커머셜은 설명했다.


두 회사는 차주에게 필요한 대출 한도를 확보하고 금리 할인 등 혜택을 주는 전용 상품을 개발해 차주 금융 부담을 낮춘다는 방침이다.

이에 더해 CJ대한통운 물류 중개 플랫폼 '더 운반' 이용자 전용 금융 상품도 함께 선보일 예정이다.


현대커머셜은 앞서 현대글로비스 , LX판토스와의 협업을 통해 대형 물류사와 전속 금융 제휴 협약을 맺은 바 있다.


현대커머셜 관계자는 "협약으로 현대커머셜은 CJ대한통운과 함께 물류 비즈니스를 하는 차주에게 도움되는 다양한 사업을 추진할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가만히 있을 때가 아니다"…해외에서 돈 쓸어 담는 일본 은행들 "한국 가만히 있을 때가 아니다"…해외에서 돈 쓸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

"트럼프, 금관 선물에 진심 흥분한 듯"…보디랭귀지 전문가 분석

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

K뷰티 싹 베낀 광저우 급습 현장…中공안은 방치

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기