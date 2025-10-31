현대커머셜, CJ대한통운과 상생금융 제휴협약

CJ대한통운 전속차주 전용 금융상품 지원

"국내 3대 대형 물류사와 파트너십 구축"

현대커머셜은 CJ대한통운과 상용차 차주들 금융 비용 부담을 완화하기 위해 협력하기로 했다고 31일 밝혔다.

김재완 현대커머셜 본부장(왼쪽)과 최갑주 CJ대한통운 그룹장이 30일 서울 영등포구 여의도 현대커머셜 본사에서 진행된 협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. 현대커머셜

현대커머셜은 CJ대한통운과 전날 서울 영등포구 여의도 현대커머셜 본사에서 '상생 금융 프로그램을 위한 전속 금융 제휴' 협약을 체결했다.

CJ대한통운은 택배, 제3자 운송(3PL) 등 국내 물류는 물론 스마트 물류 혁신으로 글로벌 공급망을 갖춘 종합 물류기업이다.

CJ대한통운 위수탁차주 및 협력사 전용 금융 상품을 개발하기 위해 협력을 추진했다고 현대커머셜은 설명했다.

두 회사는 차주에게 필요한 대출 한도를 확보하고 금리 할인 등 혜택을 주는 전용 상품을 개발해 차주 금융 부담을 낮춘다는 방침이다.

이에 더해 CJ대한통운 물류 중개 플랫폼 '더 운반' 이용자 전용 금융 상품도 함께 선보일 예정이다.

현대커머셜은 앞서 현대글로비스, LX판토스와의 협업을 통해 대형 물류사와 전속 금융 제휴 협약을 맺은 바 있다.

현대커머셜 관계자는 "협약으로 현대커머셜은 CJ대한통운과 함께 물류 비즈니스를 하는 차주에게 도움되는 다양한 사업을 추진할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



