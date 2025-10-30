[2025국감]"피카소 즐길 때 노동자는 고통"…'홈플러스 사태' MBK 질타

MBK 피카소 판화·명품 차량 수집 비판

강득구 "경영진 희희낙락, 노동자 밤잠 못자"

안호영 "기습청산 등 우려 사태 땐 청문회"

홈플러스 사태와 관련해 대주주인 MBK파트너스의 고위 임원들이 피카소 그림과 명품 자동차를 즐길 동안 홈플러스 노동자의 고통은 나 몰라라 하고 있다는 비판이 30일 국정감사에서 나왔다. MBK파트너스 측은 기업회생 과정에서 노동자들의 고용 안정을 최우선으로 하겠다고 사과했다.

김광일 MBK파트너스 부회장 겸 홈플러스 공동대표는 이날 열린 국회 기후에너지환경고용노동위원회의 종합 국정감사에 증인으로 출석했다. 김병주 MBK파트너스 회장은 불출석했다.

우선 김태선 더불어민주당 의원은 "홈플러스의 미래를 결정할 진짜 사장은 김 회장이다"며 "국회를 무시하고 국민 앞에서 책임을 회피하는 태도는 결코 용납할 수 없다"고 김 회장의 불출석을 비판했다.

강득구 민주당 의원은 MBK 회의실에 피카소 판화가 여러 점 내걸고, 김 부회장이 명품 차량을 수집하면서도 홈플러스 노동자, 납품 영세업체들의 불안감은 해소하지 못했다고 목소리를 높였다.

강 의원은 "피카소 판화를 즐기고 명품 차량을 타며 인생을 희희낙락할 때 홈플러스 노동자들은 밤잠을 못 자면서 불안감에 좌불안석이었고, 영세 기업인들은 납품 대금을 못 받으면 어떡하나 힘들어했다"며 "노동자와 업체는 힘들게 밤샘하는데 MBK는 홈플러스 인수 후에 1조원 이상 벌어들인 약탈 자본"이라고 주장했다.

김광일 MBK파트너스 부회장이 30일 국회 기후에너지환경고용노동위원회에서 열린 종합감사에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김 부회장은 "홈플러스 사태에 대해 송구하고 사과드린다. 홈플러스 회생으로 인해 고통받고 있는 모든 분께 깊이 사과드린다"며 "임금체불이 없고 소상공인 납품 대금도 지급되도록 최선을 다하겠다"고 답변했다.

인수 기업이 나타나지 않으면 MBK파트너스가 홈플러스를 청산할 가능성에 대한 경고도 나왔다. 이 경우 약 10만명의 홈플러스 노동자 및 입점 업주가 일자리를 잃게 될 우려가 있다.

정혜경 진보당 의원은 김영훈 고용노동부 장관에게 "범정부 차원의 대책을 신속히 마련하라"고 했고, 김태선 민주당 의원은 "홈플러스가 기습적으로 청산 계획을 발표할 경우 김병주 회장을 불러 청문회를 열자"고 제안했다.

국회 기후노동위원장인 안호영 민주당 의원은 "우려하는 사태들이 벌어질 경우 청문회 개최를 포함해 적절한 대책을 강구하도록 하겠다"며 "김 회장에 대한 고발 여부에 대해서도 여야가 협의하겠다"고 경고했다.

농협의 홈플러스 인수 가능성과 관련해선 "제가 특정 매수인의 입장에 대해 말씀드릴 상황은 아니지만, 시너지가 있는 것은 맞다"며 "회생 과정은 물론이거니와 회생 이후 인수합병(M&A)까지 모든 과정에서 노동자의 고용 안정을 최우선으로 하도록 하겠다. 이는 MBK파트너스 모두가 같은 생각"이라고 강조했다.

그는 "다시 한번 홈플러스 회생 때문에 고통받고 있는 노동자와 이해관계자, 납품업체들, 국민들 모두에게 깊이 사과드린다"며 "회생 과정에서 노동자들이 피해를 입지 않도록 최선을 다하는 것을 최우선으로 하고 있다"고 부연했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



