보령발전본부, 관내 중학생 '대학탐방·문화예술 체험학습' 첫 지원



서울 주요 대학 탐방·공연 관람 통해 진로 시야 넓혀… "지역 청소년 꿈 지원 확대"



한국중부발전(주) 보령발전본부가 발전소 주변지역 학생들의 진로 탐색과 문화 체험 기회를 넓히기 위해 '중학생 대학탐방 및 문화예술 체험학습 지원사업'을 올해 처음 시행했다.

보령발전본부는 발전소 주변지역 지원사업의 일환으로 관내 중학교 2곳(보령중학교, 천북중학교)을 대상으로 '중학생 대학탐방 및 문화예술 체험학습 지원사업'을 처음 추진했다고 30일 밝혔다.

이 사업은 지역 학생들에게 다양한 진로 체험 기회를 제공하고, 학습 동기를 높이고, 문화적 감수성을 함양하기 위해 마련됐다.

참여 학생들은 지난 8월 27일(천북중)과 9월 18일(보령중) 각각 서울의 주요 대학을 탐방하며 대학 캠퍼스와 학과 시설을 둘러보고, 문화예술 공연을 관람하는 등 생생한 체험을 통해 견문을 넓혔다.

보령발전본부는 지난 22일과 27일 두 학교를 방문, '기념품 수여식'을 열었다. 이 자리에서 발전본부는 학생들이 방문했던 대학의 로고가 새겨진 기념품을 직접 전달하며 격려의 뜻을 전했다.

이웅천 본부장은 "지역 학생들이 넓은 세상을 경험하고 스스로의 가능성을 발견하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 보령발전본부는 교육·문화 지원을 통해 지역사회와 함께 성장하는 공기업의 역할을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



