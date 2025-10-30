"새벽 배송 막자" 택배노조 제안에…이커머스 업계 "현실성 없다"

"0시~5시 제한"…노조 "과로 줄이자"

업계 "배송 차질·일자리 감소 불가피"

택배노조가 노동자의 건강권 보장을 위해 심야(0시~오전 5시) 배송을 제한하자고 요구하자 '배송 속도전'을 벌여온 이커머스 업계가 반발하고 있다. 새벽 배송 중단 시 소비자 일상이 흔들릴 수 있다는 우려도 나온다.

29일 유통업계에 따르면 민주노총 전국택배노동조합(택배노조)은 지난 22일 열린 '택배 사회적대화 기구' 회의에서 "택배기사의 과로를 줄이기 위해 초 심야 배송을 제한하고 최소한의 수면시간과 건강권을 보장하자"고 제안했다.

지난달 출범한 택배 사회적대화 기구에는 더불어민주당 의원을 비롯해 국토교통부, 택배업계, 노동조합, 시민단체 관계자들이 참여하고 있다. 새벽배송·당일배송 확산으로 소비자 만족도가 높아졌지만 과로사 등 노동자 건강 문제가 불거지면서 마련됐다.

회의 내용이 일부 언론을 통해 알려지자 노조는 보도자료를 통해 "쿠팡과 같은 연속적인 고정 심야 노동은 생체 리듬을 파괴해 수면장애, 심혈관 질환, 암 등 심각한 건강 문제를 유발한다"고 주장했다. 또 "새벽배송 자체를 전면 금지하자는 것이 아니라 심야배송에 따른 노동자의 과로 등 건강장애를 예방하고 지속 가능한 배송 시스템을 만들기 위한 최소한의 규제를 요구하는 것"이라고 밝혔다.

노조는 구체적인 대안도 제시했다. "주간·야간 배송을 오전 5시 출근조와 오후 3시 출근조로 변경해 일자리와 물량 감소가 없도록 하고 오전 5시 출근조가 긴급한 새벽 배송을 할 수 있도록 하자는 방안"이라는 설명이다.

하지만 업계는 현실적으로 불가능하다는 입장이다. 이커머스 업계 관계자는 "새벽 배송 상품은 밤새 산지에서 전국 거점 물류센터로 수송하고 분류작업을 거쳐 소비자에게는 오전 7시 전에 배송한다"며 "오전 5시 출근조만 운영해서는 불가능하다"고 반박했다.

또 "분유와 학용품 등 당장 아침에 필요한 제품도 많다"며 "심야 배송을 제한하면 소비자가 불편을 겪을 뿐 아니라 물류센터 일자리 수만 개도 사라질 것"이라고 지적했다. 일부 기사들이 심야 근무를 '수입이 높고 교통 혼잡이 적다'는 이유로 선호한다는 점도 덧붙였다.

이커머스 업계는 최근 '새벽 배송'과 '퀵커머스(즉시배송)' 경쟁이 심화한 상황에서 심야배송 제한은 시장 경쟁력에 직격탄이 될 수 있다고 우려한다. 쿠팡은 로켓배송 물류 인프라 구축에 지난 10년간 6조2000억원을 투입했으며 현재도 3조원을 추가로 투자 중이다.





