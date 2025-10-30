교보증권, 신규 고객 이벤트...아이폰 등 경품 증정

교보증권은 신규 고객 대상 세 가지 혜택을 제공하는 '경품 이벤트'를 실시한다고 30일 밝혔다.

첫째, 신규 계좌를 개설하고 100만원 이상 거래한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공한다.

경품은 ▲아이폰17 프로(2명) ▲100만원 여행상품권(3명) ▲50만원 백화점상품권(5명) ▲10만원 백화점상품권(10명) ▲5만원 네이버페이 포인트(30명) ▲2만원 배민상품권(50명)으로 구성됐다.

둘째, 계좌를 개설한 신규 고객 1000명에게 추첨을 통해 금융투자상품권 2만원권을 증정한다.

마지막으로 일정 거래 조건을 충족한 고객 100명에게는 올리브영 모바일상품권 1만원권도 추가 제공한다.

김성훈 교보증권 디지털플랫폼부장은 "이번 이벤트가 신규 고객들의 투자 시작에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 참여형 이벤트와 맞춤형 금융 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

이벤트 신청은 필수이며 교보증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 'Win.K'에 접속해 '전체메뉴-자산·뱅킹-고객센터-이벤트 등록' 코너에서 신청하면 된다.

이벤트는 오는 12월 21일까지로 자세한 내용은 교보증권 홈페이지 공지사항 또는 소비자보호부 고객지원파트를 통해 확인할 수 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>