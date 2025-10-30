DB증권, 해외선물옵션 이벤트 실시

DB증권 DB증권 016610 | 코스피 증권정보 현재가 10,190 전일대비 140 등락률 +1.39% 거래량 107,668 전일가 10,050 2025.10.30 09:32 기준 관련기사 DB증권, '제1회 DB증권 직장인 골프 챔피언십' 11월 개최토스뱅크, 오픈이노베이션 생태계 고도화나서DB증권, 실전투자대회 더블업리그 개최 전 종목 시세 보기 close (대표 곽봉석)은 오는 11월3일부터 12월26일까지 총 경품 2000만원 규모의 '해외선물옵션 2025년 라스트 트레이딩 찬스!' 이벤트를 개최한다고 30일 밝혔다.

이벤트 기간동안 해외선물옵션 신규, 휴면고객을 대상으로 CME 거래소 상품을 1계약 이상 거래한 고객에게 백화점상품권 3만원을 증정하고, 해외선물옵션 전고객을 대상으로 선물 상품을 주간 50계약 이상 거래할 경우 백화점상품권 10만원 증정한다. 특히 백화점상품권 10만원 지급조건을 8주 연속 충족 시 백화점상품권 20만원 추가 지급하며, 고객 별 최대 총 100만원 지급을 지급한다.

또한 신규, 휴면고객이 주간 경품 지급 요건을 충족할 경우 기존 주간 경품금액에 2배를 지급하고, 기존고객이 이벤트 기간동안 CME 거래소의 통화, 금리, 지수, 금속, 에너지, 농축산물 총 6가지 상품군을 모두 거래하고 주간 경품 지급 요건을 충족할 경우 기존 주간 경품금액에 2배를 지급한다.

마지막으로 해외선물옵션 전고객을 대상으로 이벤트 기간동안 CME 거래소 전체 옵션상품의 매수 거래량에 따라 백화점상품권을 최대 200만원 증정한다.

모든 이벤트는 중복수상이 가능하며 이벤트에 참가하기 위해서는 11월3일부터 12월26일까지 참가신청을 반드시 완료해야 한다. 보다 자세한 내용은 DB증권 홈페이지나 해외선물옵션데스크를 통해 확인할 수 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



