바스프, 中 난징서 아민 생산 2배로…세제·에폭시 핵심 원료 증설

글로벌 화학기업 바스프(BASF)가 중국 난징 공장에서 계면활성제·에폭시 소재의 핵심 원료인 3-디메틸아미노프로필아민(DMAPA)과 폴리에테르아민(PEA) 생산능력을 대폭 확대했다. 이번 증설로 DMAPA는 기존의 두 배, PEA는 약 25% 증산된다.

바스프는 최근 난징 공장에서 증설 완료와 가동 10주년을 기념하는 행사를 열었다고 30일 밝혔다. 이번에 증설된 설비는 지난 7월부터 상업 가동에 돌입했다. 마이클 베커(Michael Becker) 아태지역 중간체 사업 부문 수석부사장은 "이번 투자는 안정적 공급과 고품질 제품 제공 역량을 높여, 아시아 시장 내 고객 신뢰를 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

바스프는 2023년부터 난징 공장의 모든 아민 생산 공정에 100% 재생 가능 전력을 도입했다. 이에 따라 연간 약 9800t 이산화탄소 배출량을 줄였다. 제품 평균 탄소발자국(PCF)은 약 4% 감축됐다. 고객사는 별도 조치 없이도 '스코프 3(공급망)' 배출 절감 효과를 얻을 수 있다. 요아힘 슈미트-라이토프 부사장은 "이번 전환으로 바스프와 고객 모두의 경쟁력이 강화됐다"며 "지속가능한 중간체 분야에서 신뢰받는 파트너로 자리매김하겠다"고 했다.

DMAPA는 샴푸·주방세제 등에 사용되는 베타인 계면활성제의 주요 원료로, ▲수처리제 ▲윤활유 첨가제 ▲농약 ▲폴리우레탄 폼 ▲에폭시 수지 경화제 등에도 폭넓게 활용된다. 이번 증설로 바스프의 DMAPA 글로벌 생산능력은 연간 약 8만5000t으로 확대됐다.

PEA는 에폭시 경화제의 중간체다. 플라스틱, 접착제, 풍력 블레이드 복합재 등 고성능 소재 핵심 원료로 쓰인다.





