대한항공, IATA '의약품 항공운송 품질인증' 갱신

전영주기자

입력2025.10.30 09:10

언론사 홈 구독
대한항공 이 국제항공운송협회(IATA)의 '의약품 항공운송 품질인증(CEIV Pharma·Center of Excellence for Independent Validators Pharma)' 자격을 갱신했다고 30일 밝혔다.


대한항공, IATA '의약품 항공운송 품질인증' 갱신
이는 특수화물 중 의약품 항공운송의 전문성을 증명하는 국제표준인증이다. 세계적인 운송 전문가들이 의약품 운송절차와 보관시설, 장비 및 규정 등 280여개 항목을 까다롭게 평가해 인증서를 발급한다. 대한항공은 2019년 6월 인증을 취득하고 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 당시 백신 등 의약품을 국내·외로 안전하게 수송했다.

의약품 항공 운송 품질인증은 3년마다 재인증 심사를 통과해야 자격을 유지할 수 있다. 대한항공의 재인증 취득은 2022년에 이어 올해가 두 번째다.


올해 재인증을 위해 대한항공은 전사적인 태스크포스(TF)를 구성하고 의약품 운송 전 과정 점검, 운송 매뉴얼 개정·보완, 절차 개선, 내부 점검 강화 등을 실시했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
