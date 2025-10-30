美, 2연속 금리 인하에도…"12월 인하 기정사실 아냐" 매파 파월에 시장 '찬물'(종합)

美 Fed, 기준금리 연 3.75~4.0%로 인하

반대표 2명…"0.5%P 인하" "동결"

12월부터 양적긴축 종료

파월 "12월 인하 기정사실 아냐"

매파적 발언에 증시 하락·국채 금리 상승

미국 연방준비제도(Fed)가 29일(현지시간) 예상대로 기준금리를 0.25%포인트 내리며 두 달 연속 금리 인하에 나섰다. 오는 12월부터 대차대조표 축소로 불리는 양적긴축(QT)도 종료하기로 했다. 그러나 제롬 파월 Fed 의장은 "12월 금리 인하를 기정사실로 여겨선 안 된다"며 시장의 기대에 선을 그었다.

연내 한 차례 추가 인하를 전망했던 시장은 파월 의장의 매파적(통화긴축 선호) 발언에 즉각 반응했다. 금리 인하 기대가 빠르게 식으며 뉴욕 주식시장에서 주요 지수는 하락 전환했고, 미 국채 금리는 급등해 10년물이 4%를 돌파했다.

美 Fed, 기준금리 연 3.75~4.0%로 인하…"0.5%P 인하"·"동결" 반대표 2명

Fed는 이날 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 후 발표한 성명을 통해 연방기금금리를 연 3.75~4.0%로 0.25%포인트 인하한다고 밝혔다. 지난달 올해 첫 인하에 이어 두 차례 연속 금리를 내린 셈이다. 이로써 한국과 미국의 기준금리 차이는 상단 기준 1.5%포인트로 축소됐다.

이번 결정은 만장일치가 아니었다. 금리 결정 투표권을 가진 12명의 FOMC 위원 중 2명이 반대표를 던졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 '경제 책사'로 불리는 스티브 마이런 Fed 이사는 0.5%포인트 인하를, 제프리 슈미트 캔자스시티 연방준비은행(연은) 총재는 동결을 주장하며 엇갈린 입장을 보였다. 고용이 둔화되고 인플레이션은 여전히 Fed 목표치(2%)를 웃도는 상황에서, 물가 안정과 완전고용이라는 두 책무 사이에 놓인 통화당국의 고민이 깊어지고 있음을 시사한다는 분석이다.

Fed는 성명에서 "이용 가능한 지표들은 경제 활동이 완만한 속도로 확장되고 있음을 시사한다"며 "올 들어 고용 증가세는 둔화됐고 실업률은 소폭 상승했지만 8월까지는 여전히 낮은 수준을 유지했다"고 평가했다. 물가에 대해서는 "인플레이션은 올초 이후 상승했고 다소 높은 수준을 유지하고 있다"고 진단했다.

아울러 2022년 6월 시작된 양적긴축도 오는 12월1일 종료하기로 했다. 양적긴축은 Fed가 보유한 채권을 매각하거나 만기 후 재투자를 중단해 시중 유동성을 흡수하는 정책으로, 유동성을 공급하는 양적완화(QE)와는 반대 개념이다.

파월 "12월 인하, 기정사실 아냐"…시장 기대 급속 냉각에, 증시 하락·국채 금리 급등

이번 금리 인하는 고용 둔화 조짐과 예상보다 낮은 물가 상승률로 시장에서는 일찌감치 예상한 조치였다. 시장은 금리 인하 자체 보다는 연내 추가 인하 신호가 나올지 주목했지만, 파월 의장은 신중한 태도로 이 같은 기대에 제동을 걸었다.

파월 의장은 FOMC 직후 기자회견에서 "12월 금리 인하를 기정사실로 여겨서는 안 된다. 사실 그(12월 인하)와는 거리가 멀다"면서 "12월 방향을 두고 정책 입안자 간 강한 견해 차이가 있다"고 밝혔다. 또한 Fed 위원들 사이에서 추가 인하 전 "적어도 한 사이클(회의)은 기다려야 한다는 목소리가 점점 커지고 있다"고 덧붙였다.

이날 반대표를 행사한 위원들이 '빅컷'과 '동결'을 각각 주장한 점은 향후 통화정책을 둘러싼 Fed 내부에 의견차가 팽팽하다는 것을 시사한다. 실제로 물가를 잡으려면 금리를 올리고, 고용을 지탱하려면 금리를 내려야 하는 정책 딜레마가 이어지고 있다.

파월 의장은 "현재 금리 수준은 예전보다 덜 긴축적이며, 이는 노동시장 추가 악화를 막는 데 도움이 될 것"이라고 말했다. 이번 인하가 지난달에 이어 중립금리에 보다 가까워지기 위한 위험관리 차원이란 점도 언급했다.

그는 또 "관세 인상 효과를 제거하면 물가 상승률은 목표치인 2%에 근접할 것"이라고 설명했다.

파월 의장은 연방정부 셧다운(Shut down·일시적 업무정지)으로 일부 경제지표 발표가 지연됐지만, 공공·민간 데이터를 종합할 때 9월 제시한 경제·물가 전망과 큰 차이는 없다고 설명했다.

예상보다 매파적인 발언이 나오자 시장은 연내 추가 금리 인하 기대를 급격히 낮췄다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 Fed가 오는 12월 금리를 0.25%포인트 추가 인하해 연 3.5~3.75%로 조정할 가능성은 전날 90%에서 이날 파월 의장의 발언 후 60%대로 떨어졌다. 추가 통화완화 전망이 약화되며 장중 사상 최고치를 새로 썼던 뉴욕증시 3대 지수는 상승 폭을 반납했다. 다우지수와 S&P500지수는 각각 0.16%, 0.1% 미만 하락해 거래를 마쳤고, 나스닥지수만 엔비디아 상승에 힘입어 0.55% 상승해 장을 마감했다. 미 국채 금리는 급등세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 전일 대비 9bp(1bp=0.01%포인트) 뛴 4.08%, 통화정책에 민감한 미 국채 2년물 금리는 전거래일 보다 10bp 치솟은 3.6%를 기록 중이다.

앤젤레스 인베스트먼트의 마이클 로젠 최고투자책임자(CIO)는 "파월 의장의 발언은 Fed 내부에서 보다 공격적인 완화를 선호하는 측과 여전히 높은 인플레이션에 대한 우려를 갖고 있는 측 사이의 긴장감을 반영한다"며 "지금 시장은 (주식 가격에) 향후 금리 인하와 관련해 그 속도와 규모를 지나치게 공격적으로 책정해 왔다"고 지적했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



