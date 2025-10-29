본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

국립한밭대 최진실 교수, 대한화학회 '젊은재료화학자상' 수상

대전=정일웅기자

입력2025.10.29 14:53

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립한밭대는 화학생명공학과 최진실 교수가 최근 창원컨벤션센터에서 열린 '대한화학회 학술 발표회 및 총회'에서 '젊은재료화학자상'을 수상했다고 29일 밝혔다.


최진실 교수(왼쪽)가 '젊은재료화학자상'을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 국립한밭대 제공

최진실 교수(왼쪽)가 '젊은재료화학자상'을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 국립한밭대 제공

AD
원본보기 아이콘

젊은재료화학자상은 대한화학회 재료화학분과가 45세 이하 젊은 재료화학자에게 수여하는 학술상으로 우수한 연구 업적을 쌓은 젊은 연구자를 발굴·격려해 연구 의욕을 높이기 위해 제정됐다.

최 교수는 그간 나노물질의 설계·합성 및 다양한 응용 분야에서 두각을 나타냈다. 특히 나노자임의 촉매 활성화를 제어해 센서 및 환경 정화에 활용하는 독창적 방식과 자성 나노입자의 정밀제어로 의료 및 분리 기술에 기여한 성과를 인정받아 수상자 명단에 올랐다.


최 교수는 "깊이 있는 연구를 지속해 화학 분야의 학문과 기술 발전에 기여하는 동시에 후학 양성에도 더욱 매진하겠다"고 수상 소감을 갈음했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'천마총 금관 모형' 선물받은 트럼프 "굉장히 아름답다…당장 착용하고 싶을 정도" [경주APEC] '천마총 금관 모형' 선물받은 트럼프 "굉장히 아름... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

"웨딩드레스 노출" 신랑 측 비난에 19세 신부는 결국…

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

8월 혼인건수 '1만9449건'…8년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기