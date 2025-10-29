HD현대건설기계, 3분기 영업이익 558억원…전년比 30% ↑

매출은 9547억원…전년 동기 대비 17% ↑

광산 장비 비롯한 신흥시장 수요 증가해

"지역별 맞춤형 제품 포트폴리오 추진"

HD현대건설기계 HD현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 111,200 전일대비 3,300 등락률 +3.06% 거래량 811,174 전일가 107,900 2025.10.29 14:23 기준 관련기사 정기선號 출항에 HD현대 그룹주 '신고가' 축포정기선 HD현대 회장 "인류 미래 개척하는 '퓨처빌더' 되자"HD현대, '정기선 체제' 공식화…재무·현장 '투톱' 부회장 진용 구축(종합) 전 종목 시세 보기 close 가 광산 장비 수요 증가를 비롯한 신흥 시장 성장 등 영향으로 올해 3분기 실적이 개선됐다.

HD현대건설기계는 29일 공시를 통해 2025년 3분기 매출 9547억원과 영업이익 558억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 8168억원에 비해 16.9% 올랐고, 영업이익은 전년 동기 430억원 대비 29.8% 높아졌다. 북미·유럽 선진 시장에서 고수익 제품 판매가 확대되며 유럽과 북미 매출이 각각 32%, 8% 상승했다.

신흥 시장의 경우 광산 장비 수요 증가와 인프라 투자와 건설 산업 호조 등에 힘입어 대부분 지역에서 성장세를 보였다. 특히 아프리카에서는 전년 대비 216%의 매출 성장을 기록했다. 에티오피아, 수단 등 금광 채굴과 인프라 개발 장비의 수요가 높은 국가를 중심으로 수주를 확대했다. 에콰도르 등 남미에서도 대형 장비의 판매 비중을 확대해 수익성이 개선됐다.

중국 시장은 소형 장비 중심의 수요가 늘어났고, 장비 교체 수요도 발생하고 있다. 인도 시장은 급격한 성장세 이후 장비 판매가 다소 감소했다. 브라질은 2026년 대통령 선거를 앞두고 중·소규모 공사가 증가하고 있다. 이에 건설장비 수요가 일시적으로 확대됐다.

HD현대건설기계 관계자는 "건설기계 시장이 지난 2분기 실적 반등에 이어 회복세로 전환됐다"며 "글로벌 생산거점별 생산 전문화를 통해 원가 경쟁력을 강화하고, 지역별 맞춤형 제품 포트폴리오를 갖추겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>