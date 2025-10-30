반도체·조선·2차전지…코스피 강세 이끄는 ‘주도 산업’의 힘

국내 증시가 사상 유례없는 강세장을 이어가는 가운데, 전문가들은 이번 랠리의 주도 업종이 뚜렷하게 유지되고 있다고 분석한다. 반도체를 중심으로 조선, 기계, 2차전지, 에너지, 방산, IT 하드웨어 등 주요 산업군이 차세대 성장 사이클을 주도하며 시장 상승을 견인하고 있다.

특히 글로벌 증시에서도 반도체와 첨단 기술 산업의 비중이 확대되고 있어, 국내 산업 구조와 실적 흐름 역시 긍정적으로 이어질 전망이다. 시장에서는 "이익 성장세를 선도하는 업종이 당분간 코스피 상승의 핵심 축이 될 것"이라며, 기술·제조 중심의 주도 산업군에 대한 중장기 투자 매력도가 높아지고 있다고 평가하고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

