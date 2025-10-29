본문 바로가기
[국감핫인물]中 '로보락' 개인정보 유출 방지 답변 이끌어낸 김승원 與 의원

문혜원기자

입력2025.10.29 11:16

개인정보 유출 논란을 빚은 중국산 로봇청소기 '로보락'이 국정감사장에 불려 왔다. 국감장에서 이 문제를 집요하게 파고든 건 김승원 더불어민주당 의원이었다.

김승원 더불어민주당 의원이 28일 국회 정무위원회 종합 국정감사에서 질의를 하고 있다. 김 의원 페이스북

28일 국회 정무위원회 종합 국정감사에서 김 의원은 "로봇청소기는 국민 생활의 필수품이 됐지만, 개인정보 유출과 사생활 침해에 대한 국민적 우려도 그만큼 커지고 있다"고 했다.


김 의원에 따르면 로보락은 기존에 '미국 데이터센터에서 한국 고객 데이터를 처리한다'고 명시돼 있던 개인정보 처리약관을 올해 3월 '귀하의 개인정보를 중국에서 직접 수집·처리한다'라고 변경했다. 김 의원은 "개인정보 주체가 동의하지 않아도 로보락이 권리 아래에서 마음대로 제3자에게 동의할 수 있게 돼 있다"며 "개인정보 활용에 동의하지 않으면 170만~180만원짜리 로보락 제품이 깡통이 되는 구조"라고 비판했다.

영상·사진 정보의 서버 저장 여부를 묻는 김 의원 질의에 로보락 관계자는 "미국 데이터에 저장된다"라고 답변했다가 "정보가 저장되지 않는다"라고 하는 등 답변을 번복했다. 김 의원이 해킹 가능성을 집중적으로 추궁하자 로보락 관계자는 "전문적인 기술 담당자가 아니라 명확한 답변을 하기 어렵다"고 했다. 국민의힘 소속인 윤한홍 정무위원장은 이례적으로 민주당 소속인 김 의원에게 추가 질의 시간을 주며 로보락 관계자의 명확한 답변을 요구할 정도로 김 의원 지적은 관심의 대상이었다. 이는 송경희 개인정보보호위원장의 제도 개선 다짐으로 이어졌다. 송 위원장은 "증인의 말에 혼선이 있었듯 개인정보 처리 흐름이 복잡해졌다"며 "개인정보 흐름 분석을 위해 노력해보겠다"고 했다.


사회관계망서비스(SNS)를 통해 국감 소회를 밝힌 김 의원은 "감독기관이 점검 대상 기업 자료에 기대어 조사를 진행했다면, '조사'가 아니라 '보고받기'에 불과하다. 기업 논리에 휘둘린다면, 그 자체가 심각한 제도 실패"라고 일갈했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
