본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기업·CEO

[컨콜]SK하이닉스 "반도체 슈퍼사이클 장기화될 것"

김형민기자

입력2025.10.29 09:55

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SK하이닉스는 29일 2025년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "이번 반도체 슈퍼사이클(장기 호황)은 장기화될 것"이라고 확신했다. 회사는 "고대역폭메모리(HBM) 생산 집중은 D램 클린룸과 생산능력(캐파) 확대가 전체 D램 공급 증가를 구조적으로 제한한다"며 이와 같이 내다봤다. 회사는 지금의 반도체 슈퍼사이클이 2017~2018년 때의 호황기와는 "다르다"고 짚으며 "가장 큰 차이점은 인공지능(AI) 확대로 이전에는 없었던 다른 수요처가 생기고 있다는 것"이라고 분석했다. 또 "자율주행과 로봇 등 이전에는 없었던 메모리 수요의 근본적 변화를 이끌고 있다"라며 "여기에 AI 추론 확산은 AI 서버뿐 아니라 일반 서버 수요를 견인하는 등 전체 메모리 시장 확장을 견인하고 있다"라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금·순금 챙긴 '퇴임 잔치' [단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

세계 57개 박물관장, 루브르 응원 "모든 기관 도난 위협 받아"

같은 대학 출신? 조선족?…캄보디아 송환자 소문 알고보니

1500만원 특별퇴임 공로금…부실 합병에도 순금 챙겨간 새마을금고 임원들

트럼프, 베센트 향한 사심 발언?… 차기 Fed 의장 거론했다가 철회

새로운 이슈 보기