본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기업·CEO

[컨콜]SK하이닉스 "HBM 뿐만 아니라 D램과 낸드도 사실상 완판"

김형민기자

입력2025.10.29 09:50

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SK하이닉스는 29일 2025년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "회사의 생산능력을 고려할 때 고대역폭메모리(HBM)뿐만 아니라 D램과 낸드 플래시 메모리까지 사실상 완판됐다고 볼 수 있다"고 밝혔다.

이날 회사는 "당사 최선단 10나노급 6세대(1c) 공정은 이미 안정적으로 양산 중이며 내년에는 1c 나노미터에 대한 전환을 가속화해 원가와 제품 경쟁력 우위를 지속 유지할 계획"이라며 이와 같이 밝혔다. 또한 SK하이닉스는 "D램 수요 성장률은 올해 10% 후반에서 내년 20% 이상으로 확대되고 낸드는 올해 10% 중반에서 내년 10% 후반으로 개선될 것으로 예상하고 있다"며 "4분기에도 D램과 낸드 모두 전분기 대비 한 자릿수 초반의 출하량 증가를 계획하고 있다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금·순금 챙긴 '퇴임 잔치' [단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

세계 57개 박물관장, 루브르 응원 "모든 기관 도난 위협 받아"

같은 대학 출신? 조선족?…캄보디아 송환자 소문 알고보니

1500만원 특별퇴임 공로금…부실 합병에도 순금 챙겨간 새마을금고 임원들

트럼프, 베센트 향한 사심 발언?… 차기 Fed 의장 거론했다가 철회

새로운 이슈 보기