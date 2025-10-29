SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브 ETF, 상장 첫날 개인 순매수 166억

신한자산운용은 'SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브 ETF'가 상장 첫날 하루 수익률 3.85%를 기록했다고 29일 밝혔다.

개인투자자의 매수로 개장 1시간 만에 초기상장 물량 100억원이 조기 소진됐다. 일반계좌 기준 순매수 금액은 166억원, 연금계좌를 포함하면 약 200억원에 달한 것으로 집계됐다.

신한자산운용 김정현 ETF사업총괄은 "지난 주말 미·중 고위급 회담이 원만히 마무리되며 무역 긴장 완화 기대가 커진 가운데 미국 3대 지수가 모두 사상 최고치를 기록했다"고 설명했다.

이어 "SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 ETF의 편입종목 중에서는 루멘텀홀딩스, AST스페이스모바일, 디웨이브퀀텀이 각각 투자의견 상향, 실적발표 일정, 트럼프 정부의 지분인수 기대감 등으로 상승하며 ETF 수익률을 견인했다"고 말했다.





박형수 기자



