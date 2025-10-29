본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

포스코인터-노르웨이 에퀴노르, 해상풍력 개발 맞손

오현길기자

입력2025.10.29 08:05

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

재생에너지 포트폴리오 확장

포스코인터내셔널 이 노르웨이 국영 에너지 기업 에퀴노르와 해상풍력, LNG 등 에너지 분야에서 협력을 확대한다.


포스코인터는 29일 경북 포항 청송대에서 에퀴노르와 에너지 분야 협력 확대를 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔다. 이계인 포스코인터 사장과 비욘 잉게브라텐 에퀴노르 코리아 대표 등 양사 관계자들이 이날 협약식에 참석했다.

포스코인터-노르웨이 에퀴노르, 해상풍력 개발 맞손
AD
원본보기 아이콘

양사는 해상풍력 공동개발과 해상풍력용 강재공급은 물론 LNG 조달·공급 등 에너지 가치사슬 전반에서 실질 협력을 강화하고, 신규 에너지 분야 공동사업을 발굴키로 했다. 이를 위한 워킹그룹 구성도 추진한다.


포스코인터는 전남 신안에서 14.5MW 규모 태양광과 62.7MW 규모의 육상풍력을 운영 중이며, 인근 해상에 300MW급 해상풍력단지 개발을 추진하고 있다. 동해권역 해상풍력 공동개발에도 참여해 재생에너지 포트폴리오를 지속적으로 확대하고 있다.


에퀴노르는 세계 30여개국에서 석유·가스·재생에너지 사업을 전개하고 있다. 국내에서는 울산 해역에서 '반딧불이' 부유식 해상풍력(750MW) 프로젝트를 추진 중이다. 2021년 발전사업 허가를 획득, 투자 적합성과 금융 조달 가능성을 확보하기 위한 논의를 지속하고 있다.

포스코인터내셔널은 협약을 계기로 포스코그룹 강재·에너지·인프라 역량과 에퀴노르의 해상풍력 기술력을 결합하는 파트너십 모델을 강화해 나갈 계획이다.


이계인 포스코인터 사장은 "글로벌 에너지 시장에서 경쟁력을 한층 강화할 것"이라며 "양사의 전문성을 결집해 재생에너지와 저탄소 연료 등 미래 에너지 분야를 선도해 나가겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 '폭증'…"한국 가서 선글라스 사려면 여기" 입소문 5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 '폭증'…"한국 가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

16년만에 잡힌 동거녀 암매장 남성...공소시효 지났지만 징역 14년 확정

1500만원 특별퇴임 공로금…부실 합병에도 순금 챙겨간 새마을금고 임원들

"9월 주식·회사채 발행액 29조…전월比 47% ↑"

새로운 이슈 보기