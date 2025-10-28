대전 지역 연구산업기업 24개사, '국제연구산업컨벤션 2025'참가

기술력·경쟁력 국내외 선보여

대전 지역 연구산업기업 24개 사가 28일부터 29일까지 서울 마곡 코엑스에서 열리는 '국제연구산업컨벤션(IRIC 2025)'참가해 기술력과 경쟁력을 국내외에 선보인다.

이번 컨벤션은 연구 장비·소재·부품·AI 융합 기술 등 연구산업 전반의 최신 동향을 공유하고, 산학연관이 협력 네트워크를 강화하기 위해 마련된 국내 최대 규모의 연구산업 전문 행사다.

대전시는 이번 행사에서 지역 연구산업 기업들의 혁신 기술과 제품을 국내외 연구기관 및 산업계에 소개하고, 실질적인 비즈니스 교류를 촉진할 계획이다.

이를 위해 대전테크노파크와 공동으로 홍보부스를 운영해 대전연구산업진흥단지와 연구산업 주요 성과를 소개하고, 참여 기업들의 기술 전시 및 상담회를 함께 진행한다.

참가 기업은 ▲코셈(광학·전자장비) ▲제이오텍(기계가공·시험장비) ▲퍼스트랩(화합물 전처리·분석장비) ▲아이빔테크놀로지(광학·전자장비) ▲와이엔디케이(광학·전자장비) 등으로 연구장비 제조, 정밀 계측, 소프트웨어 및 데이터 기반 연구지원 등 다양한 분야에서 활동 중이며, 전시시연상담회를 통해 기술 경쟁력과 글로벌 시장 진출 가능성을 보여줄 예정이다.

손철웅 대전시 미래전략산업실장은 "이번 국제 컨벤션은 대전 연구산업이 국내를 넘어 글로벌 시장으로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "연구 장비 국산화와 수출 활성화를 비롯해, 연구산업진흥단지를 중심으로 한 지역 연구산업 생태계 고도화를 지속해서 지원하겠다"고 말했다.

한편, 대전시는 2023년 대전연구산업진흥단지로 선정된 이후 2026년까지 연구장비산업 육성, 기업지원, 기술사업화, 산업 생태계 조성 등 다각적 지원 사업을 추진 중이다. 앞으로도 국내외 연구기관 및 기술기업과의 협력 네트워크를 강화하고, 후속 협력 프로젝트 발굴 및 글로벌 공동연구 기반 구축에 주력할 계획이다.





