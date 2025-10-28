본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

대전 지역 연구산업기업 24개사, '국제연구산업컨벤션 2025'참가

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.28 18:07

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기술력·경쟁력 국내외 선보여

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전 지역 연구산업기업 24개 사가 28일부터 29일까지 서울 마곡 코엑스에서 열리는 '국제연구산업컨벤션(IRIC 2025)'참가해 기술력과 경쟁력을 국내외에 선보인다.


이번 컨벤션은 연구 장비·소재·부품·AI 융합 기술 등 연구산업 전반의 최신 동향을 공유하고, 산학연관이 협력 네트워크를 강화하기 위해 마련된 국내 최대 규모의 연구산업 전문 행사다.

대전시는 이번 행사에서 지역 연구산업 기업들의 혁신 기술과 제품을 국내외 연구기관 및 산업계에 소개하고, 실질적인 비즈니스 교류를 촉진할 계획이다.


이를 위해 대전테크노파크와 공동으로 홍보부스를 운영해 대전연구산업진흥단지와 연구산업 주요 성과를 소개하고, 참여 기업들의 기술 전시 및 상담회를 함께 진행한다.


참가 기업은 ▲코셈(광학·전자장비) ▲제이오텍(기계가공·시험장비) ▲퍼스트랩(화합물 전처리·분석장비) ▲아이빔테크놀로지(광학·전자장비) ▲와이엔디케이(광학·전자장비) 등으로 연구장비 제조, 정밀 계측, 소프트웨어 및 데이터 기반 연구지원 등 다양한 분야에서 활동 중이며, 전시시연상담회를 통해 기술 경쟁력과 글로벌 시장 진출 가능성을 보여줄 예정이다.

손철웅 대전시 미래전략산업실장은 "이번 국제 컨벤션은 대전 연구산업이 국내를 넘어 글로벌 시장으로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "연구 장비 국산화와 수출 활성화를 비롯해, 연구산업진흥단지를 중심으로 한 지역 연구산업 생태계 고도화를 지속해서 지원하겠다"고 말했다.


한편, 대전시는 2023년 대전연구산업진흥단지로 선정된 이후 2026년까지 연구장비산업 육성, 기업지원, 기술사업화, 산업 생태계 조성 등 다각적 지원 사업을 추진 중이다. 앞으로도 국내외 연구기관 및 기술기업과의 협력 네트워크를 강화하고, 후속 협력 프로젝트 발굴 및 글로벌 공동연구 기반 구축에 주력할 계획이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기