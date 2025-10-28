OCI, 3분기 영업손실 66억원…전년比 적자전환

기초화학 시황 부진으로 실적 악화

4분기 신규 고객사 확보 기대감 등 전망

피앤오케미칼 합병 시너지도 4분기 관측

OCI는 28일 공시를 통해 2025년 3분기 잠정 실적을 알렸다. 회사 측은 일부 제품 스프레드가 개선되고 중국 법인인 OCI차이나 적자 감소가 있었지만, 매출이 줄고 일회성 비용이 발생해 적자가 지속됐다고 설명했다. 지난해 3분기 177억원 흑자를 낸 데 비해 올해 3분기에는 영업손실을 기록했다.

당기순손실은 493억원을 기록하며 당기순이익도 전년 동기 139억원 대비 적자 전환했다. OCI 측은 지난 9월 합병한 피앤오케미칼의 고연화점 피치 생산 설비 관련 손상차손 705억원이 반영된 것을 이유로 들었다. 추후 고객사를 확보하거나 설비를 활용하게 될 경우 추가 실적 개선이 기대된다고 알렸다.

OCI는 피앤오케미칼 합병을 통해 비용 절감과 운영 효율성 제고 효과를 전망하고 있다.





