KT, IT인프라 기업 킨드릴과 AX 협업…"AI·클라우드·보안 공동 참여"

KT는 세계 최대 IT 인프라 서비스 기업 '킨드릴'과 미국 샌프란시스코에서 인공지능 전환(AX) 사업 협력을 위한 업무 협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

양사는 기업대기업(B2B) 고객을 대상으로 통신 분야 전문성과 글로벌 사업 수행 역량을 결합해 국내 AI·클라우드·보안 분야 사업에 공동 참여할 예정이다. 킨드릴은 2021년 IBM 인프라 서비스 사업부에서 분사한 세계 최대 IT 인프라 서비스 제공 업체다.

협약의 주요 내용은 ▲규제 산업 AX 진출과 보안 아키텍처 연구 협력 ▲KT 임직원 AX 역량 강화와 KT IT 시스템 현대화 추진 등이다.

KT와 킨드릴은 향후 공고되는 국내 금융·공공 등 규제 산업 분야 AX 사업에 필요에 따라 공동으로 참여할 계획이다. 정부의 '제4차 클라우드컴퓨팅 기본계획(2025년~2027년)에 따르면, 공공 분야 클라우드 서비스 누적 계약 규모가 지난해 9월 5000억원에서 2027년까지 1조원으로 약 2배 확대할 계획이다.

금융위원회는 지난해 '금융분야 망분리 개선 로드맵을 발표하는 등 규제 산업에서 최신 AX 서비스를 활용하고자 하는 수요가 증가하고 있다.

KT 임직원의 AX 역량 강화를 위한 공동 교육도 시행한다. 킨드릴의 글로벌 AX 사업 수행 경험을 바탕으로 전사적자원관리(ERP) 등 KT IT 인프라와 서비스를 원활하게 현대화할 수 있는 방안도 논의할 방침이다.

킨드릴 페트라 구데 전략시장 사장은 "이번 협력을 통해 KT가 AI 시대에 더 큰 민첩성을 갖고 고객을 지원할 수 있도록 할 것"이라고 강조했다.

KT 정우진 전략·사업컨설팅부문장은 "킨드릴과의 협력을 통해 AI·클라우드·보안 역량과 글로벌 실행력을 강화할 수 있을 것"이라며 "킨드릴과 함께 공공·금융 등 주요 산업 고객에게 신뢰할 수 있는 AX 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





