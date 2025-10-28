본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

올해 '햐얀지붕' 31곳 마무리… 부산시 "실내온도 4~5도 낮춰 냉방비 절감"

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.28 10:45

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산시(시장 박형준)는 2050 탄소중립 실현을 위한 '하얀지붕 설치 지원사업'으로 올해 31곳을 마무리한다.


시는 올해 현재 30개소 설치를 마쳤고 내달 1개소 추가 설치를 끝으로 올해 사업을 마무리할 예정이라고 28일 알렸다.

'하얀지붕 설치 지원사업'은 취약계층 주택과 주민공동시설 옥상에 햇빛 반사효과가 높은 흰색 계열 도료를 시공해 실내 온도를 4~5도 낮추는 사업이다. 냉방 에너지 절감과 온실가스 저감, 도심 열섬현상 완화 효과가 있는 것으로 평가된다.

작업자들이 지붕에 밝은색 도료를 칠하고 있다.

작업자들이 지붕에 밝은색 도료를 칠하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

시는 2019년부터 매년 사업을 추진해 올해까지 누적 173개소 설치를 완료했다.


올해 사업은 부산시건축사회(재능기부), 부산은행(설치비용 지원), 노루페인트(재료기부), 대한적십자사(행정지원), 한국생산성본부인증원(실증작업) 등 민·관 협력체계를 기반으로 추진됐다.


시는 내년에도 녹색건축물 조성을 촉진하기 위해 사업 규모를 확대할 계획이다. 2026년도 사업은 올해 연말 각 구·군 건축과를 통해 신청받으며 시민 참여와 민간기업의 동참을 유도해 탄소중립 실천을 확산시킬 방침이다.

배성택 부산시 주택건축국장은 "하얀지붕 설치 지원사업은 지역을 시원하게 만들며 시민이 체감할 수 있는 탄소중립 실천 사례로 자리 잡았다"며 "지속적인 추진으로 에너지 복지 향상과 주거환경 개선에 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기