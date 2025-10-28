본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

교육

아주대 연구팀, 지능형 머신비전 신소자 개발

변선진기자

입력2025.10.28 14:44

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

차세대 영상 인식 기술 고도화 기대

아주대학교 연구진이 기계가 사람처럼 시각 정보를 인식하고 판단하는 기술(지능형 머신 비전 기술)에 활용 가능한 신소자를 개발했다. 기존 센서 시스템보다 속도가 빠르고 에너지는 적게 들어 향후 영상 분야에 폭넓게 활용될 전망이다.

아주대 서형탁 교수 연구팀이 지능형 이미지 처리가 가능한 AI 머신 비전용 뉴로모픽 광센서를 개발했다. 아주대학교

아주대 서형탁 교수 연구팀이 지능형 이미지 처리가 가능한 AI 머신 비전용 뉴로모픽 광센서를 개발했다. 아주대학교

AD
원본보기 아이콘

28일 아주대는 서형탁 교수(첨단신소재공학과·대학원 에너지시스템학과) 연구팀이 지능형 이미지 처리가 가능한 AI 머신 비전용 뉴로모픽 광센서를 개발했다고 밝혔다.


머신 비전은 카메라·영상처리 소프트웨어·인공지능(AI) 등을 활용해 기계가 사람 눈처럼 시각 정보를 인식하고 수집해 판별하는 기술이다. 그동안 산업 현장에서 사람 대신 제품을 측정하고 불량품을 판별하는 데 사용돼왔으나, 최근 들어 AI를 기반으로 자율주행, 로봇, 군사, 의료 등 전문 분야로 빠르게 확장되고 있다.

연구팀이 개발한 광 감지 메모리 센서는 인체 망막의 수평 세포를 모사해 설계됐다. 최근 나노 스케일 강유전성 소재로 널리 개발되는 헤프늄-지르코늄 복합산화물을 활용해 새로운 센서를 개발했다. 그 결과 단일 칩에서 속도는 기존 대비 200배 수준, 전력 소모는 1000배 수준으로 개선됐다.


서 교수는 "이번 연구는 기존 머신 비전 시스템의 데이터 병목현상 한계를 극복하기 위해 단일 칩으로 이벤트 기반 이미지 인코딩과 메모리 기반 지능형 프로세스를 구현한 최초의 사례"라며 "실리콘 접합 구조의 소자 구조를 구현해 양산 공정 적용이 가능하다"라고 말했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기