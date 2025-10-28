[경주APEC]"한일 정상회담 30일 개최 조율"…셔틀외교 이어가나(종합)

日아사히 보도…"협력 중요성 강조"

한국과 일본 정부가 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리 간 첫 정상회담을 오는 30일 개최하는 방향으로 조율하고 있다. 다카이치 총리 취임 직후 한일 정상회담을 통해 이시바 시게루 전 총리 시절 복원한 셔틀 외교 기조를 이어가며 양국이 안정적인 협력 관계를 구축할 수 있을지 관심이 쏟아지고 있다.

28일 아사히 신문에 따르면 다카이치 총리는 경주에서 오는 31일 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 30일 한국을 방문해 이 대통령과 정상회담을 할 것으로 전망된다.

다카이치 사나에 일본 총리.

앞서 이 대통령은 지난 21일 다카이치 총리가 취임하자 페이스북에서 "다가오는 APEC 정상회의가 개최되는 경주에서 직접 뵙고 건설적 대화를 나눌 수 있기를 고대한다"고 밝힌 바 있다.

지난 21~22일엔 위성락 국가안보실장이 일본을 방문해 이치카와 게이이치 신임 국가안전보장국장, 아소 다로·스가 요시히데 전 총리 등과 만났다. 위 실장은 "셔틀 외교를 지속해 상호 관계 발전에 공헌하고자 한다"고 전했고, 자민당 총재 선거에서 '킹메이커' 역할을 했던 아소 전 총리는 "한일관계에서 역할을 다해 갈 것"이라는 반응을 보였다고 아사히는 보도했다.

온건한 역사관을 가진 전임 이시바 총리와 달리 아베 신조 전 총리를 계승한 강경 보수 성향의 다카이치 총리가 취임하며 일각에서는 과거사 문제 등 한일 관계 악화에 대한 우려가 나오고 있다. 그는 취임 전 역사·영토 문제에서 강경한 발언을 쏟아냈고, 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 정기적으로 참배해 왔다.

그러나 다카이치 총리는 최근 이전과 달리 한국에 우호적인 자세를 보인다. 그는 지난 21일 취임 기자회견에서 "지금까지 정권 사이에서 구축해 온 일한 관계의 기반에 기초해 일한 관계를 미래 지향적이고 안정적으로 발전시키고 싶다"며 이재명 대통령과의 정상회담을 희망하고 있다고 말한 바 있다. 또 지난 24일 첫 국회 소신 표명 연설에서도 "중요한 이웃 나라인 한국과는 정상 간 대화를 통해 관계 강화를 모색할 것"이라고 밝혔다.

이달 17~19일 진행된 야스쿠니 신사 가을 예대제(例大祭·제사) 기간에도 참배하지 않고 공물 대금만 봉납했다. 한국, 중국과의 관계 등 외교 영향을 고려한 행보로 풀이된다.

아사히는 다카이치 총리가 취임 이후 한·미·일 협력을 중시하는 태도를 보인다며 이번 한일 정상회담에서도 그 중요성을 강조할 것으로 보인다고 밝혔다. 또 "국제 정세가 엄중한 가운데 양 정상은 모두 개선 기조에 있는 한일관계를 유지하고자 하는 생각이 있는 것으로 보여 어떤 대화가 오갈지 주목된다"고 밝혔다.

한편 이번 APEC을 계기로 한일 정상회담 외에도 한미, 미·중, 한중 정상회담 등이 잇따라 열린다. 이 대통령은 29일엔 도널드 트럼프 미국 대통령과, 다음 달 1일엔 11년 만에 방한하는 시진핑 중국 국가 주석과 회담한다. 30일엔 트럼프 2기 행정부에서 처음으로 열리는 미·중 정상회담이 예정돼있다.





오수연 기자



