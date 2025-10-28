에코프로, 미드니켈 양극재 개발 성공… 양산 준비 착수

가격 압력 대응…미드니켈 확대

하이니켈서 미드니켈로 전환

저온·안정성 개선, 기술 차별화

에코프로가 미드니켈 양극재 개발에 성공해 양산 준비에 들어갔다. 고전압 단결정 기술을 적용한 미드니켈 양극재로, 내년 중 시험생산을 거쳐 2027년 본격 양산을 추진한다는 방침이다.

에코프로는 자동차 제조사들의 양극소재 가격 인하 요구에 대응하기 위해 고전압 단결정 기반의 HVM(High Voltage Mid-Nickel) 양극재를 자체 개발하고, 최근 기술 검증을 완료했다고 28일 밝혔다. 회사는 포항 생산기지를 중심으로 양산 라인 구축에 착수하고, 글로벌 완성차 및 배터리 제조사들과 공급 협의를 진행 중이다.

미드니켈 양극재는 고용량 전기차에 사용되는 하이니켈(니켈 함량 90% 이상) 제품과 달리 니켈 함량을 약 60% 수준으로 낮춘 소재다. 니켈의 원가 비중이 전체 양극재의 약 70%에 달하는 만큼 함량을 줄이면 가격 경쟁력을 확보할 수 있다.

에코프로가 개발한 HVM은 단결정 구조를 적용해 고전압에서도 입자 균열이 줄어드는 것이 특징이다. 충·방전이 반복되더라도 결정 구조가 유지돼 수명과 안전성이 높다. 기존 미드니켈 소재의 약점으로 지적돼온 저온 성능도 개선됐다.

회사는 인도네시아 IMIP 산업단지 내 4개 제련소에 7000억원을 투자해 니켈 원료를 안정적으로 확보하고 있다. 인근 IGIP 산업단지에서 연 6만6천 톤 규모의 니켈 중간재를 추가 확보하기 위한 2단계 투자도 추진 중이다.

에코프로는 미드니켈 양극재를 우선 포항에서 생산한 뒤 헝가리 공장에도 적용해 유럽 완성차업체 대상 공급을 확대할 계획이다. 헝가리 공장은 총 44만㎡ 부지에 3개 라인을 가동 중으로, 연 5만4000t 규모의 생산능력을 갖췄다.

공보현 에코프로비엠 개발담당 상무는 "단결정 기술을 미드니켈 소재에 적용해 고전압 조건에서의 균열을 줄였다"며 "저가 모델 중심의 미드니켈 시장에서도 성능과 안정성을 동시에 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



