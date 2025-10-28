본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기업·CEO

에코프로, 미드니켈 양극재 개발 성공… 양산 준비 착수

조성필기자

입력2025.10.28 09:35

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가격 압력 대응…미드니켈 확대
하이니켈서 미드니켈로 전환
저온·안정성 개선, 기술 차별화

에코프로가 미드니켈 양극재 개발에 성공해 양산 준비에 들어갔다. 고전압 단결정 기술을 적용한 미드니켈 양극재로, 내년 중 시험생산을 거쳐 2027년 본격 양산을 추진한다는 방침이다.


에코프로는 자동차 제조사들의 양극소재 가격 인하 요구에 대응하기 위해 고전압 단결정 기반의 HVM(High Voltage Mid-Nickel) 양극재를 자체 개발하고, 최근 기술 검증을 완료했다고 28일 밝혔다. 회사는 포항 생산기지를 중심으로 양산 라인 구축에 착수하고, 글로벌 완성차 및 배터리 제조사들과 공급 협의를 진행 중이다.

충북 청주시 소재 에코프로 본사 전경. 에코프로 제공

충북 청주시 소재 에코프로 본사 전경. 에코프로 제공

AD
원본보기 아이콘

미드니켈 양극재는 고용량 전기차에 사용되는 하이니켈(니켈 함량 90% 이상) 제품과 달리 니켈 함량을 약 60% 수준으로 낮춘 소재다. 니켈의 원가 비중이 전체 양극재의 약 70%에 달하는 만큼 함량을 줄이면 가격 경쟁력을 확보할 수 있다.


에코프로가 개발한 HVM은 단결정 구조를 적용해 고전압에서도 입자 균열이 줄어드는 것이 특징이다. 충·방전이 반복되더라도 결정 구조가 유지돼 수명과 안전성이 높다. 기존 미드니켈 소재의 약점으로 지적돼온 저온 성능도 개선됐다.


회사는 인도네시아 IMIP 산업단지 내 4개 제련소에 7000억원을 투자해 니켈 원료를 안정적으로 확보하고 있다. 인근 IGIP 산업단지에서 연 6만6천 톤 규모의 니켈 중간재를 추가 확보하기 위한 2단계 투자도 추진 중이다.

에코프로는 미드니켈 양극재를 우선 포항에서 생산한 뒤 헝가리 공장에도 적용해 유럽 완성차업체 대상 공급을 확대할 계획이다. 헝가리 공장은 총 44만㎡ 부지에 3개 라인을 가동 중으로, 연 5만4000t 규모의 생산능력을 갖췄다.


공보현 에코프로비엠 개발담당 상무는 "단결정 기술을 미드니켈 소재에 적용해 고전압 조건에서의 균열을 줄였다"며 "저가 모델 중심의 미드니켈 시장에서도 성능과 안정성을 동시에 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평양 건너 북극 위로 날아" 황당 인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기