'첫 회부터 대박' 김포시 반려문화축제 '함께라서 댕댕하개 in 김포' 성료

경기 김포시(시장 김병수)는 지난 25일 사우문화체육광장에서 열린 제1회 김포시 반려문화축제 '함께라서 댕댕하개 in 김포'가 시민들의 폭발적인 관심 속에 성황리에 마무리됐다고 28일 밝혔다.

김병수 김포시장이 지난 25일 사우문화체육광장에서 열린 제1회 김포시 반려문화축제 '함께라서 댕댕하개 in 김포'에 참석해 인사말을 하고 있다. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 축제는 사람과 반려동물이 함께 어우러지는 건강한 반려문화를 확산하고 생명존중의 가치를 시민과 공유하기 위해 처음으로 마련된 행사로 많은 시민과 반려가족이 몰려 '첫 회부터 대박'이라는 평가를 받았다.

행사장에서는 ▲설채현 수의사와 함께하는 토크콘서트 ▲행동교정·건강상담 ▲스포츠 체험 ▲반려동물 패션쇼 ▲체험부스 등 다채로운 프로그램이 진행돼 참가자들의 큰 호응을 얻었고 특히 반려동물과의 소중한 순간을 담은 영상을 상영한 미니 상영관은 많은 시민들의 발길이 이어지면서 생명존중과 반려의 의미를 되새기는 뜻깊은 공간으로 인기를 끌었다.

축제에 참여한 한 시민은 "첫번째 축제라고 믿기지 않을 만큼 알차고 풍성했다"고 소감을 밝혔고 또 다른 시민은 "아이들과 반려동물이 함께 즐길 수 있어 정말 즐거웠다"고 전했다.

반려문화축제 기념식 퍼포먼스. 김포시 제공 원본보기 아이콘

김병수 김포시장은 "시민과 반려동물이 함께 웃을 수 있는 건강한 반려문화가 정착될 수 있도록 앞으로도 더욱 세심한 정책과 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"며 "이번 축제가 김포시의 반려문화 발전에 의미 있는 도약이 되길 바란다"고 전했다.





