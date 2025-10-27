이억원 "코스피 4000, 새로운 도약의 출발점"

이억원 금융위원회 위원장은 27일 코스피 4000포인트 달성 기념식에서 "코스피 4000 시대는 우리 자본시장에 대한 신뢰의 상징이자, 대한민국 경제의 새로운 도약을 알리는 출발점"이라고 말했다.

그는 이날 한국거래소 홍보관에서 열린 기념식 축사에서 "국민의 한 사람으로서 벅찬 기쁨을 느낀다"며 "수많은 국내외 투자자들이 우리 자본시장을 신뢰하고, 대한민국의 밝은 미래에 투자하고 있다는 점에서 그 의미가 크다"고 말했다.

그러면서 "정부는 투자자들의 믿음이 지속되고 실제 투자 활성화와 양질의 일자리 창출 등 실질적인 결실로 이어질 수 있도록 총력을 다하겠다"며 "새로운 성장동력을 육성하고 금융시장 체질을 개선해 우리 경제의 지속 성장을 뒷받침하겠다"고 강조했다.

또한 이 위원장은 특히 인공지능(AI), 바이오, 기후기술 등 미래 신산업 분야에 민간 자본이 보다 과감히 투자할 수 있도록 제도적 기반을 정비하고 정책적 지원을 강화할 계획이다.

그는 "주주가치를 존중하는 기업문화를 확산하고, 공정하고 투명한 시장 질서를 확립해 투자자들이 신뢰 속에서 장기적으로 투자할 수 있는 금융시장 생태계를 만들겠다"며 "금융회사가 생산적 금융을 주도할 수 있도록 규제·감독 개선도 병행하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



