본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

'대형 재난 실전처럼'…광주 동부소방서, 긴급구조 훈련

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.27 18:31

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
27일 광주 동부소방서가 광주창의융합교육원에서 재난 발생 시 통합 대응 역량 강화를 위한 긴급구조 종합훈련을 실시했다. 광주동부소방서 제공

27일 광주 동부소방서가 광주창의융합교육원에서 재난 발생 시 통합 대응 역량 강화를 위한 긴급구조 종합훈련을 실시했다. 광주동부소방서 제공

AD
원본보기 아이콘

광주 동부소방서는 광주창의융합교육원에서 재난 발생 시 통합 대응 역량 강화를 위한 긴급구조 종합훈련을 실시했다고 27일 밝혔다.


이날 훈련에는 동부소방서를 포함한 21개 기관·단체에서 360여명의 인원과 38대의 장비가 투입됐다. 훈련은 대형 재난 발생에 대비해 긴급구조 대응·지휘 체계를 확립에 중점을 뒀다.

훈련은 건물 1층 공조실 가스 누출·폭발로 건물 붕괴·대형화재 발생에 따른 다수사상자 발생이라는 실전형 가상 재난 상황을 설정해 실제 재난 현장과 같은 긴박한 상황으로 진행됐다.


주요 훈련 내용은 ▲재난 발생 초기 대응·자위소방대 활동 ▲재난안전통신망을 활용한 유관기관 상황 전파 ▲긴급구조통제단 운영·유관기관 공동 대응 ▲다수 사상자 발생에 따른 구급 대응 훈련 ▲수습·복구 체계 전환 등이다.


이번 훈련을 통해 소방 당국과 유관기관은 재난상황에서의 역할 분담과 대응 절차를 점검했다. 실전과 유사한 상황을 재현함으로써 대응·지휘통신망 운용 각 분야에서 훈련이 이뤄졌다.

김영일 동부소방서장은 "이번 훈련을 통해 소방과 유관기관 간 재난 대응 능력과 협조 체계를 강화하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 실전과 같은 훈련으로 시민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

내년 '최장 5일' 황금연휴 기대해볼까

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

한강버스 다시 달린다

은행권, 4분기도 가계대출 죈다

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?

새로운 이슈 보기