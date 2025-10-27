'대형 재난 실전처럼'…광주 동부소방서, 긴급구조 훈련

27일 광주 동부소방서가 광주창의융합교육원에서 재난 발생 시 통합 대응 역량 강화를 위한 긴급구조 종합훈련을 실시했다. 광주동부소방서 제공 AD 원본보기 아이콘

광주 동부소방서는 광주창의융합교육원에서 재난 발생 시 통합 대응 역량 강화를 위한 긴급구조 종합훈련을 실시했다고 27일 밝혔다.

이날 훈련에는 동부소방서를 포함한 21개 기관·단체에서 360여명의 인원과 38대의 장비가 투입됐다. 훈련은 대형 재난 발생에 대비해 긴급구조 대응·지휘 체계를 확립에 중점을 뒀다.

훈련은 건물 1층 공조실 가스 누출·폭발로 건물 붕괴·대형화재 발생에 따른 다수사상자 발생이라는 실전형 가상 재난 상황을 설정해 실제 재난 현장과 같은 긴박한 상황으로 진행됐다.

주요 훈련 내용은 ▲재난 발생 초기 대응·자위소방대 활동 ▲재난안전통신망을 활용한 유관기관 상황 전파 ▲긴급구조통제단 운영·유관기관 공동 대응 ▲다수 사상자 발생에 따른 구급 대응 훈련 ▲수습·복구 체계 전환 등이다.

이번 훈련을 통해 소방 당국과 유관기관은 재난상황에서의 역할 분담과 대응 절차를 점검했다. 실전과 유사한 상황을 재현함으로써 대응·지휘통신망 운용 각 분야에서 훈련이 이뤄졌다.

김영일 동부소방서장은 "이번 훈련을 통해 소방과 유관기관 간 재난 대응 능력과 협조 체계를 강화하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 실전과 같은 훈련으로 시민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





