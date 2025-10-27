대전교육청, '전국학교스포츠클럽 축전'에 60교 72팀 946명 참가

전국 최대 규모의 학교체육 행사...전국 각지서 분산 개최

대전시교육청 초·중·고 학생이 참가하는 '전국학교스포츠클럽 축전'에 60교 72팀 946명 참가해 선전하고 있다.

이번 축전은 지난 24일부터 시작해 11월까지 진행하며, 학생들이 자율적인 스포츠 활동을 통해 건강한 신체와 협동심을 기를 수 있도록 마련된 전국 최대 규모의 학교체육 행사로, 전국 각지에서 분산 개최되는 방식으로 진행된다.

이번 축전에는 제21회 대전광역시교육감배 학교스포츠클럽 대회에서 우수한 성적을 거둔 60교, 72팀, 총 946명의 학생이 대전 대표로 선발되어 참가하고 있다. 이들은 총 18개 종목에 걸쳐 전국의 학생들과 기량을 겨루게 된다.

축전은 지난 25일 육상과 플라잉디스크 경기를 시작으로 본격적인 막을 올렸다.

첫날부터 학생들의 열정과 실력이 빛을 발하며 성공적인 출발을 알렸다. 육상 종목에서는 가수원초등학교가 여초부 100m 1위, 멀리뛰기 3위, 400mR 2위를 차지하며 뛰어난 기량을 선보였고, 충남여자중학교는 여중부 100m 1위, 400m 1위와 3위, 1000mR 1위를 기록하며 종합 2위에 오르는 쾌거를 이뤘다.

플라잉디스크 종목에서도 대전 지역 학생들의 활약이 돋보였다. 대전 봉산초등학교는 여초부에서 2위를, 대전 둔산중학교는 남중부에서 2위를 차지하며 우수한 성적으로 축전의 시작을 장식했다.

설동호 교육감은 "전국학교스포츠클럽 축전은 학생들이 스포츠를 통해 건강한 습관을 형성하고 공동체 속에서 성장하는 소중한 기회"라며 "앞으로도 학생 중심의 체육 활동을 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



