남원시, '교통정보 앱 설치' 인증 SNS 이벤트

내달 21일 발표…100명 모바일상품권 증정

전북 남원시가 시민들의 교통 편의를 높이기 위해 실시간 교통정보 앱 설치 인증하는 SNS 이벤트를 실시한다.

남원시 교통정보 앱 설치 이벤트 포스터. 남원시 제공 AD 원본보기 아이콘

27일 시에 따르면 이번 이벤트는 남원시 교통정보 앱을 설치하고 인증한 시민을 대상으로 하며, 남원시 공식 SNS(인스타그램, 페이스북)를 통해 참여할 수 있다.

이벤트는 내달 16일까지 3주간 진행되며, 참여자 중 100명을 추첨해 편의점 모바일상품권을 증정한다. 당첨자는 내달 21일 남원시 SNS를 통해 발표될 예정이다.

해당 앱은 시내버스 도착 예정 시간, 노선 정보, 공영주차장의 실시간 주차 가능 여부, 공영주차장 위치 등을 제공해 대중교통과 차량 이용 시 정보를 손쉽게 확인할 수 있도록 돕는다.

시 관계자는 "이번 이벤트를 통해 더 많은 시민이 교통정보 앱을 활용해 스마트한 교통문화를 체험하길 바란다"며 "앞으로도 교통 혁신을 지속 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



