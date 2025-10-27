본문 바로가기
LX Z:IN, 브랜드 신규 광고캠페인 전개

이성민기자

입력2025.10.27 13:13

맞춤형 제품 추천 '숏폼' 광고도 선봬

LX하우시스가 'LX Z:IN(지인)' 브랜드의 전문성과 프리미엄 가치를 알리는 신규 광고 캠페인을 전개한다고 27일 밝혔다.


신규 광고 캠페인에는 LX하우시스 광고모델인 배우 전지현이 출연해 LX Z:IN 창호, 바닥재, 벽지 등 주요 제품의 특장점과 브랜드 철학을 소개한다.

LX Z:IN(지인)의 신규 광고 캠페인. LX하우시스

LX Z:IN(지인)의 신규 광고 캠페인. LX하우시스

'LX Z:IN으로 욕심 내세요'라는 메시지를 통해 LX Z:IN이 추구하는 프리미엄 라이프스타일과 신뢰할 수 있는 제품 품질, 기술력을 전달한다.


특히 ▲개방감과 단열성을 동시에 높인 기술력과 견고함을 유지하는 시공 품질의 창호 ▲가족 건강까지 생각한 친환경 제품(바닥재·벽지) ▲오염과 스크래치에 강해 생활 내구성이 뛰어난 인조대리석 등 LX Z:IN 제품의 특장점을 담아냈다.


모델 전지현이 LX Z:IN 창호·바닥재·벽지 등으로 완성된 고급스러운 공간에서 여유로운 일상을 보내는 모습을 통해 '어떤 것도 포기하고 싶지 않은 우리가 LX Z:IN과 함께 사는 이유'라는 브랜드 스토리를 세련된 영상미로 표현했다는 설명이다.

아울러 신혼부부·육아가정·반려동물가정·자가구입가정 등 고객들의 다양한 라이프스타일별로 맞춤형 제품들을 추천해주는 컨셉의 '공감형 소재 광고'도 '숏폼(짧은 영상)' 형식으로 함께 선보인다.


LX하우시스는 이번 브랜드 광고 캠페인을 다음달 말까지 유튜브와 주요 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 디지털 매체에서 전개할 예정이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

