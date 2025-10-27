본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

대통령실

대통령실 "아세안 정상들, 정부 한반도 정책에 강력한 지지"

송승섭기자

입력2025.10.27 13:12

수정2025.10.27 13:21

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이재명 대통령이 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 열린 아세안+3 정상회의에 참석해 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 열린 아세안+3 정상회의에 참석해 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

아세안(ASEAN·동남아국가연합) 회원국들이 이재명 정부의 한반도 정책에 "강력한 지지 입장을 표명했다"고 대통령실이 27일 밝혔다.


강유정 대통령실 대변인은 이날 한-아세안 정상회의가 진행 중인 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 브리핑을 통해 이같이 말했다.

강 대변인은 "(아세안) 각국 정상은 한-아세안 FTA 업그레이드, 디지털 기후변화 대응, 인프라 협력, 문화·인적교류 확대 및 인재 육성 지원, 스캠 등 초국가 범죄 대응, 해안 안보 협력 강화 등을 희망했다"며 "우리 정부의 한반도 정책에 대한 강력한 지지 입장을 표명했다"고 설명했다.


이 대통령은 회의 마무리 발언에서 "한국은 아세안 국가들의 꿈을 이루는 나라가 되도록 제도적 기반을 든든히 다져나가고 아세안 국가 간 개발 격차를 줄이기 위해 노력할 것"이라면서 "아세안의 지속가능한 성장에 기여하는 한편 한반도에 항구적 평화가 정착하도록 노력할 것"이라고 말했다고 강 대변인이 전했다.


강 대변인은 이 대통령이 어떤 평화 구상을 밝혔는지 묻는 말에 "남북 간 무너진 신뢰를 회복하고 한반도 비핵화의 단계적 진전을 통해 한반도 평화가 진전되도록 하겠단 말씀이었다"고 답했다.

이와 관련해 강 대변인은 "사실상 지난번에 말한 END를 END라는 말만 빼고 (한 것)"이라고 부연했다. END는 교류(Exchange)·관계 정상화(Normalization)·비핵화(Denuclearization)로 이 대통령이 앞서 밝힌 한반도 정책 기조다.


그러면서 강 대변인은 "아마도 아세안 성명이 나올 때 아세안의 지지 내지는 동의가 성명서에 반영될 수 있지 않을까 싶다"고 전망했다.





쿠알라룸푸르(말레이시아)=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목 "삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

방탄소년단 RM, K팝 가수 최초 APEC CEO 서밋 기조연설

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

"中 아웃도어 스포츠 인구 4억…빙설산업 연 200조원 육박"

과자봉지를 총기로 오인한 AI탐지기, 학교에 경찰 출동

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목

새로운 이슈 보기